美媒：中國疑建第二個海外軍事基地 　傳海軍陸戰隊已進駐瓜達爾

繼在吉布提獲得海外第一個軍事基地後，中國在印度洋被指迎來該國第二個海外軍事基地。這將大幅提升中國在該地區的影響力。 綜合媒體6月4日報道，中國持續在印度洋加強活動，除已派第35批次亞丁灣護航艦隊外，還在積極謀求常駐基地。美國《福布斯》近期就關注到中國在巴基斯坦沿海的活動。

報道稱，有初步迹象表明，中國正在巴基斯坦瓜達爾建立海軍基地，是繼在擁有吉布提基地後，為加強在印度洋的立足點的補充。

美媒指，最新衛星圖片顯示，在過去數年中，該基地內已經建成數幢綜合大樓，其中一個可能是一家參加瓜達爾港口建設的中國企業所有，具有非常高的安全性，擁有防撞擊護欄、安全圍欄和高牆，以及哨所和警衛塔。

另外報道稱2019年瓜達爾就已出現兩處較小工地，其間有一排排藍色屋頂的建築物。這被認為是中國海軍陸戰隊駐軍的營房。早前就傳出過，中國早在2017年3月就已部署海軍陸戰隊。

瓜達爾一直以來被中國視為推進「一帶一路」倡議的關鍵節點，但因為安全問題，該港口未得到充分利用。不過，這種情況正在改善。據報一項協議允許與阿富汗有貿易往來的公司使用該港口，首艘商船早前已卸下1.76萬噸小麥。

早在2018年1月，海外就傳出中國計劃在瓜達爾建立海軍基地，但官方始終未承認。美媒認為，瓜達爾港是否能成為中國海軍基地還有待觀察。但前述出現的建築，表明該港口建設的下一階段將到來。