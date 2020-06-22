日本石垣市議會通過議案 　釣魚島所在行政區更名「登野城尖閣」

據日媒共同社等報道，日本沖繩縣石垣市議會22日（周一）以多數贊成票通過議案，確定將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行。

日本沖繩縣石垣市議會通過議案，確定將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」（資料圖片）

日本產經新聞報道，石垣市政府本月9日提出更名案，主因是石垣島部分地區也叫「登野城」，更名目的是為了避免混淆；行政區名變更為「登野城尖閣」後，例如「南小島2390」及「魚釣島2392」等地號不變。

報道又指出，近日中國大陸公務船連續在釣魚島周邊海域航行，在這種情況下，變更釣魚島的行政區名，在明確化日本擁有實際管轄權似乎有其意義。不過，偏向改革派的市議員擔憂會和中國大陸及台灣關係惡化，因此反對這項更名案。

日本沖繩縣石垣市推動將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，事件引發宜台灣宜蘭縣府、議會及縣民的不滿（Facebook）

此前，台灣宜蘭縣議會於6月11日通過臨時動議案，建議縣政府將釣魚島（台灣稱「釣魚台」）更名為「頭城釣魚台」。大陸國台辦發言人此前曾表示，釣魚島自古以來就是中國領土，兩岸民眾都負有維護中國主權和領土完整的責任，應該心往一處想、勁往一處使，共同維護中華民族的整體和根本利益。

在釣魚島問題上，中國大陸外交部發言人曾多次表示，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中方固有領土，中方對釣魚島的主權擁有充分的歷史和法理依據。日方所作所為絲毫改變不了釣魚島屬於中方的客觀事實，中方維護釣魚島領土主權的決心堅定不移。

台灣外交部在6日表示，釣魚島是台灣固有領土，台灣擁有釣魚島主權的事實不會因任何國家將其改名有任何改變。

（綜合報道）