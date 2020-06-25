中印衝突｜傳印度海關100%檢查中國進口貨　擬強制商品標明原產國

中印邊境衝突緊張及印度民間號召「抵制中國貨」（Boycott China）之際，有傳印度海關近日對從中國進口的每項貨物進行檢查而非抽檢，並打算強制所有零售商和電子平台的商品都必須標明原產國。

6月22日，新德里有民眾把中國製的商品焚燒。（Getty）

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印度《經濟時報》（The Economic Times）報道引述消息人士稱，中印邊境局勢緊張加劇，出於安全考慮，儘管沒有官方公告與通知，印度海關已在機場和港口對所有中國進口貨物進行100%檢查，而非此前的隨機檢查，此舉旨在阻止中國進口，而所有的清關工作都將被延遲。

不過，報道引述印度海關官員指，並沒有發布此類指示，如果有集裝箱被扣查，可能是基於風險評估而進行的，是例行的正常工作。

台媒《中央社》亦引述當地物流業者指，印度海關宣布23日起對每一項從中國進口的貨物進行檢查，而非抽檢。他們在22日獲知這項政策預警後，已審慎評估從中國進口貨物。

中印關係陷入緊張，印度民間出現抵制中國貨的聲浪：

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另據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，知情人士說，印度政府正考慮要求所有零售商和電子平台商戶，販售的商品都必須標明原產地國家。該知情人士透露，印度商工部昨日舉行一場利益相關者會議，討論如何強制商品標明原產地國家。如果消費者希望抵制中國商品，這項政策將可幫助消費者避免買到中國商品。

此外，亞馬遜（Amazon）和已由沃爾瑪（Walmart）併購的印度最大電子網上購物平台Flipkart在參加上述會議時，已同意上架的商品都必須標明原產國。

對於上述消息，印度商工部拒絕評論。但一名政府官員說，這場會議是磋商過程的一部分，主管部門在考慮相關利益者的意見後，將做出最終決定。

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