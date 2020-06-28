【中印衝突】印媒：印軍於拉達克東部部署防空導彈系統

中印雙方在有爭議的拉達克東部地區持續對峙。據最新消息，因解放軍在該地區附近活動增加，印軍已將防空導彈系統部署至拉達克東部地區。

據印度《亞洲國際新聞》6月27日引述消息人士報道，因中國戰鬥機和直升機在拉達克實際控制線附近活動增加，印度軍隊已將防空導彈系統部署至拉達克東部地區。

該消息人士稱，印度很快將從「一個友好國家」那裏獲得一套功能強大的防空系統。該系統能夠對任何敵人的飛行物進行有效打擊。

報道稱，目前印度裝備的快速反應防空導彈包括可以在幾秒內擊落快速移動戰鬥機和無人機的阿卡什（Akash）導彈。為了讓其適應在高山地區部署，印度還對其進行了升級。

當中國軍隊在5月進入拉達克地區後，印度空軍即將蘇-30MKI部署到了該區域。它們從附近的機場起飛，僅需幾分鐘就能到達。

此前有軍事消息人士在5月31日透露，印度軍方和中國軍方正在將重型裝備和武器，包括火炮和戰鬥車輛，向拉達克東部地區的後方基地轉移。該消息人士表示，中國軍隊已經在增多其在拉達克東部實際控制線附近的後方基地的戰略儲備，這其中包括火炮，步兵戰車和重型軍事裝備。

此外，印度軍隊也一直在增派部隊以及像火炮這樣的裝備和武器前往拉達克東部，以積極地與中國的增援相匹敵。印度空軍也一直在有爭議的地區進行嚴格的空中監視。

自5月初以來，中印邊境就陷入了緊張局勢之中。6月15日，兩軍在加勒萬河谷爆發了致命衝突，導致數十人傷亡。這也是1975年以來，中印邊境衝突首次有人員死亡，輿論認為雙方甚至有開戰風險。為了緩和緊張局勢，中印軍方高層6月22日再次舉行了會晤，雙方同意採取必要措施，另事態降温。但兩軍的邊界對峙仍在繼續。

據《今日印度》6月26日報道稱，衛星圖像顯示中國在手指第4區（Finger 4）和手指第8區（Finger 8）之間的軍事存在增加。

過去10天的衛星圖像和分析顯示：中國不僅建立了帳篷和營地，還建立了碉堡（永久性的武器掩體）以及沿着手指第4區山脊的防禦性護堤。軍方消息人士說，他們還注意到，山脊線的各個地方都建造了石砌矮牆以及高聳的防禦牆。

印度陸軍消息人士回應道，陸軍已經充分動員起來，「以應付任何可能發生的事情」，包括手指第4區山脊附近。陸軍消息人士說，這些動員活動可以確保無論中國朝哪個方向升級衝突，印度部隊都可以做出適當反應。

另據印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）表示，印度軍隊已經在中印邊境實控線做好與中國長期對抗的準備。