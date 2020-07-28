朝鮮舉行全國參戰老兵大會　金正恩向中國人民志願軍致敬

7月27日是韓戰（朝鮮稱「祖國解放戰爭」，中國稱「抗美援朝戰爭」）結束、《韓朝停戰協定》簽訂67周年。據朝中社報道，朝鮮第6次全國參戰老兵大會周一（27日）在平壤舉行，朝鮮最高領導人金正恩在致辭中向老兵及中國人民志願軍烈士致敬。

報道稱，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官金正恩出席大會並致辭說，在祖國解放戰爭勝利67周年之際，向第6次全國參戰老兵大會與會者和全體祖國解放戰爭參戰者以及戰時立功者致以祝賀和問候。

朝鮮最高領導人金正恩在致辭中向老兵及中國人民志願軍烈士致敬。（朝中社）

朝中社的報道又提及，「金正恩向用鮮血幫助朝鮮人民的革命戰爭、作出戰鬥友誼真正榜樣的中國人民志願軍烈士及老兵致以崇高的敬意。」

據悉，除參戰老兵和戰時立功者外，各道黨委委員長，各省、中央一級機關、武力機關幹部，革命學院教職員和學生，平壤市內青年學生等也參加了這次大會。

值得一提的是，7月26日晚，中國官媒央視軍事頻道也播出了「抗美援朝戰爭」題材經典電影《上甘嶺》。在此之前，中國國家廣播電視總局電視劇司於7月17日召開了全國廣電系統電視電話會議，部署調度抗戰題材、抗美援朝題材、抗疫題材電視劇播出工作。

在會議中，廣電總局提出要弘揚抗戰精神和抗美援朝精神，要求各省局緊緊圍繞中共和國家大事要事謀篇布局，加強播出宏觀調控和具體劇目把關指導，播出劇目要嚴格落實播前審查、重播重審制度。

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此外，公開消息顯示，取材「抗美援朝」主題的電視劇《跨過鴨綠江》將在8月開機。正值中美關係緊張，開拍此劇引起輿論關注。有分析認為，中國的宣傳部門意在展現對美不退讓的姿態。

（綜合報道）