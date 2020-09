中國海軍055驅逐艦下水受關注　美媒指中國或開發兩型新戰艦取代

中國海軍軍力近年來不斷增長,受到外界持續關注。

早前,中國第8艘055型導彈驅逐艦下水。美國《軍事觀察雜誌》(Military Watch Magzine)網站9月1日就此發表了題為《中國推出最終型055型「超級驅逐艦」—其海軍現代化計劃的下一步是什麼?》(China Launches Final Type 055 ‘Super-Destroyer’ - What is Next for the Navy’s Modernisation Plans?)的文章,表示055型驅逐艦可能在未來整合新的導彈。文章還說,未來中國海軍可能會有055型的增強型新型號,或開發出全新的重型驅逐艦甚至是巡洋艦。