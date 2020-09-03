中國海軍055驅逐艦下水受關注　美媒指中國或開發兩型新戰艦取代

中國海軍軍力近年來不斷增長，受到外界持續關注。 早前，中國第8艘055型導彈驅逐艦下水。美國《軍事觀察雜誌》（Military Watch Magzine）網站9月1日就此發表了題為《中國推出最終型055型「超級驅逐艦」—其海軍現代化計劃的下一步是什麼？》（China Launches Final Type 055 ‘Super-Destroyer’ - What is Next for the Navy’s Modernisation Plans?）的文章，表示055型驅逐艦可能在未來整合新的導彈。文章還說，未來中國海軍可能會有055型的增強型新型號，或開發出全新的重型驅逐艦甚至是巡洋艦。

文章稱，055型驅逐艦目前被廣泛地認為是全球範圍內現役的驅逐艦中，能力最強的型號，其武器配備超過所有對手，同時融合了從雙波段雷達到先進隱形設計在內的一系列革命性的創新。

《軍事觀察雜誌》文章表示，055型驅逐艦的建造計劃只包括8艘戰艦，尚不確定中國水面艦隊的未來會是什麼樣，以及055型的繼任者何時開始建造。

文章稱，儘管055型驅逐艦的建造計劃似乎已經完成，但較輕的052D型驅逐艦預計將有更多的艦艇下水。第25艘052D驅逐艦已經於8月份下水，這款軍艦集成了許多與055型相同的技術，但已於四年前投入使用，並且因其較低的運行、生產成本而倍受讚譽。人們普遍認爲，055型可能會有增強型的新型號（可能是055A型）投入生產，或者解放軍會開發出全新的重型驅逐艦甚至是巡洋艦來取代它，新產品能夠攜帶更多的導彈，擁有更大的傳感器並具有更隱身的外形。當然，這兩種方案也可能同時進行。

文章稱，第25艘052D驅逐艦已經於8月份下水，這款軍艦集成了許多與055型相同的技術，但已於四年前投入使用，並且因其較低的運行、生產成本而倍受讚譽。

文章稱，未來幾年，現有的055型驅逐艦的能力預計將被繼續提高，這些戰艦具有超強的動力系統和足夠大的空間，能夠集成激光武器和電磁軌道炮等高能耗的新系統。

除此之外，預計055型驅逐艦將在未來整合新的導彈型號，可能包括類似於俄羅斯的「鋯石」（Zicron）高超音速反艦巡航導彈，以及類似於美國「標準-6」（SM-6）這樣的反導系統。