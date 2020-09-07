解放軍「航母殺手」戰力受矚　美媒稱南海規則或將改變

美國國防部9月1日發布2020版《中國軍力報吿》，當中指出，解放軍海軍可能在其新服役的055型萬噸級驅逐艦上安裝反艦彈道導彈（ASBM）。反艦彈道導彈因具有強大的打擊力而被稱為「航母殺手」。

據悉，該報吿分非公開和公開兩個版本，在公開版本中，並未公布美國政府上述判斷背後的證據。但外界輿論認為，發展艦載型反艦導彈合乎邏輯，將使中國海軍軍艦擁有獨樹一幟的能力。

2020年1月12日，南昌艦歸建入列儀式在山東青島某軍港碼頭舉行。這是2020年中國海軍入列的首艘艦艇。（微博@央視新聞）

綜合傳媒周一（7日）報道，中國或將成為世界上首個在海軍軍艦上安裝反艦彈道導彈的國家。屆時，中國海軍055型驅逐艦將成為世界上火力最強悍的水面戰鬥艦艇之一。

美國《福布斯》（Forbes）網站刊發文章稱，美國防部發布的2020版《中國軍力報吿》提到，中國海軍055型驅逐艦將有可能具備發射艦載型反艦彈道導彈（ASBM）和對地攻擊巡航導彈（LACM）的能力。文章稱，首艘055型驅逐艦今年1月才投入使用，但到8月30日，第8艘055型驅逐艦就已下水，建造速度非常快。

據稱，055型驅逐艦排水量高達1萬多噸，屬於大型水面戰艦，該級艦上裝備有大型相控陣雷達系統，類似於美國海軍的宙斯盾系統。在一些關鍵技術方面，中國新型艦載雷達進行了全面更新。055型驅逐艦使用的是AESA雷達（有源電子掃描陣列），而美國海軍驅逐艦上部署的SPY-1雷達則屬於PESA雷達（無源電子掃描陣列）。但是，沒有關於055型驅逐艦雷達系統的性能或戰力數據的報吿。

文章還稱，055型驅逐艦裝備有112單元導彈垂直發射系統，比美國海軍的「伯克」級驅逐艦（Arleigh Burke Class Destroyer）還要多，但還是少於「提康德羅加」級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）的128單元垂直發射系統。需特別強調是，美軍軍艦可以在一個垂直發射單元中容納更多數量的小型導彈。

文章稱，中國的東風-21D反艦彈道導彈，長約10.6米，具備機動變軌能力，它可以調整飛行彈道來攻擊艦船，使艦載防空系統無法進行有效攔截。東風-21D反艦導彈有效射程超過1400公里，被認為專門用來對付航空母艦。

據稱，射程更遠的東風-26導彈也具備反航母作戰能力。目前，這些反艦彈道導彈都是使用岸基發射平台。

但是，艦載型反艦彈道導彈很可能會改變遊戲規則，配備這些導彈將使解放軍海軍作戰艦艇的打擊範圍延伸到太平洋深處。美國前高級情報官員、技術情報專家稱，這很可能是一種新研製的武器。東風-21D尺寸太大，無法兼容055型驅逐艦現有的導彈垂直發射系統。因此，或者要對系統改裝，或者就需要一種新研發的武器。

上述技術情報專家認為，新研反艦導彈的概率更高。此外，目前沒有證據表明新的反艦彈道導彈已經經過測試，可能還需要幾年的時間才能上艦。

文章稱，目前055型驅逐艦的艦載武器包括海紅旗-9地空導彈。廣義來說，這些導彈類似於美國海軍的RIM-66標準系列導彈，最大射程接近320千米。然而，中國海紅旗-9地空導彈似乎不具備美軍RIM-66導彈所具有的反彈道導彈能力。此外，055型驅逐艦的垂直發射系統還可以發射鷹擊-18A超音速反艦導彈。

據報道，鷹擊-18A反艦導彈的射程為530公里，大大增強了055型驅逐艦的反艦火力。未來，055型驅逐艦上還可能會配備東海-10對地攻擊巡航導彈，它也能兼容現有垂直發射系統。

文章最後指出，反艦彈道導彈並不是中國海軍發展的唯一尖端武器，中國海軍已經在一艘艦艇上測試了電磁軌道炮，首艘裝備電磁軌道跑的艦隻很可能是一艘試驗艦，目前在055型驅逐艦上還沒有看到類似的設備。中國海軍正在加強海軍力量，在新服役的055型驅逐艦上部署反艦彈道導彈也許就是中國海軍發展的新能力，兩者的有機結合標誌着中國海軍的創新性發展。

路透社報道稱，8月26日，中國發射了4枚中程彈道導彈，擊中了位於海南島和西沙群島之間的南海某個區域。本港《南華早報》亦引述接近解放軍的消息報道稱，解放軍26日從青海方向發射了東風-26B彈道導彈，從浙江方向發射了東風-21D彈道導彈，打擊了位於南海的預定目標。美國彭博社認為，東風-21D和東風-26都具備反航母能力，其中東風-26B可以在4000公里外打擊美軍艦船目標。

近來，中美軍事衝突爆發風險不斷升級。在台海海域，美軍動作不斷。而解放軍上述發射發生在美軍U-2偵察機擅闖解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動次日，警示意味濃厚。