【中印衝突】印媒：解放軍持疑似「關刀」武器逼近印方陣地

中印邊境早前傳出鳴槍事件，局勢再度緊張。印度媒體《今日印度》（India Today）周二（8日）刊登了一幅解放軍手持類似「關刀」的武器，逼近印軍陣地的照片。

《今日印度》9月8日披露，7日晚間，中國軍隊試圖接近熱贊拉山（Rezang La）附近實控線（LAC）沿線的一個印度前沿陣地，但是被印度軍隊擊退。在這一過程中，中國軍隊攜帶着槍支、棍棒、長矛和砍刀（guns, rods, spears and machetes）等武器。

從《今日印度》發布的照片看，解放軍所使用的武器類似「關刀」，似是鐵棍加裝刀片製成。

有印度消息人士稱，當晚中方之所以帶備這些武器，或是計劃重演此前6月15日，雙方在拉達克（Ladakh）東部的流血衝突，當時印軍有20人喪生。

9月8日，解放軍西部戰區指印度再次非法越線挑釁，鳴槍威脅。解放軍西部戰區新聞發言人張水利指，「9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖（Pangong Tso）南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。」

不過，印度陸軍也發表聲明，稱是解放軍先開槍，並稱印度軍隊並未接受挑釁。