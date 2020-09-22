英媒：瑞典決定不再續約　中國將失去澳洲一個地面衛星站使用權

據英《路透社》報道，瑞典國營航天機構「瑞典太空研究中心」（SSC）澳洲分部，其位於澳洲西澳洲的Yatharagga衛星站，在現有合約到期後將不會與中國續約，中國未來會失去該衛星站的使用權。 報道引述SSC在回覆指，上述決定是鑑於中國市場的複雜性，以及地緣政治的總體形勢，故決定在今後主要專注於其他市場。

據報道，SSC至少在2011年起就與中國合作，允許中國以科研性質使用Yatharagga衛星站，現有的合約是Yatharagga衛星站為中國的太空探索任務提供遙測、跟蹤和指揮的服務。中國對上一次使用Yatharagga衛星站是在2013年，當時是神舟10號飛船與天宮太空實驗室的對接任務。

報道提到，SSC在西澳洲共有兩個衛星站，除了Yatharagga衛星站外，還有為美國太空總署等機構提供服務的Dongara衛星站。報道更稱，中國在太空探索和衛星定位系統方面，都與美國有激烈的競爭關系。澳洲是美國的親密盟友，一直在太空領域與美國合作，與此同時，澳洲與中國的關係近年持續緊張。

另據《德國之聲》報道，地面衛星站是航天發展的關鍵組成部分，各個衛星站擁有不同的能力，可用於協調民用及軍用全球導航衛星系統（GNSS）使用的衛星，包括中國的北鬥衛星導航系統（BDS）及美國的全球定位系統（GPS）。火箭、衛星等在環繞地球飛行時，都需要衛星站的支援，其數量愈多，測控盲區就愈少。報道稱，中國現時在巴基斯坦、土耳其、納米比亞、瑞典、法國、阿根廷、巴西、智利以及澳洲均設有境外衛星站，其中部分為租賃使用。此外，中國還有多艘「遠望號」測控船，用於填補盲區。

（綜合報道）