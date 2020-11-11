美媒： 指責中國「殖民主義」有誇大　西方應向發展中國家多投資

新世紀以來，西方對於中國崛起的擔憂日益加深。近年中國對多國援助更引發外界對中國「新殖民主義」的猜測。 11月9日，美國國際雜誌《外交學者》（The Diplomat）刊登文章——「中國是新殖民強權嗎？」（Is China a New Colonial Power?），文中列舉了中國多年來在納米比亞、哈薩克、贊比亞等國家的援助事實，表示「與關於侵犯人權的指控不同，對中國新殖民主義的指控可能被誇大了」。文章認為，西方應盡力幫助發展中國家，而不是尋求在自己提供很少幫助的情況下封鎖中國。

中老鐵路是中國「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接項目，北起老中邊境口岸磨丁，南至老撾首都萬象，全長414公里。圖為中老鐵路琅勃拉邦湄公河特大橋T梁架設現場。（新華社）

文章指出，中國對非洲的援助被一些批評者認為是在殖民入侵，雖然在當前中美冷戰加劇的背景下這些評論發揮了很好的作用。但是，「新殖民主義的指控可能被誇大了」。

文章稱，「中國資助的許多基礎設施項目，無論是配電線路，高速公路還是鐵路，都促進了貨物，服務和人員的內部交換。而中國建造的機場，港口和經濟特區（SEZ）是『雙重用途』，因為進出的東西不必只是來自中國。此外，根據公開的證據，中國沒有以所謂的「債務陷阱」向優惠國提供優先貸款形式的『廉價鴉片』。」

同時，文章引述美國約翰斯·霍普金斯大學國際問題研究員德博拉·布羅伊蒂加姆（Deborah Bräutigam）此前調查稱，「中國貸款為非洲嚴重的基礎設施缺口提供資金。在非洲大陸，有超過6億人用不上電，而40%的中國貸款用於發電和輸電。另有30%用於令非洲正陷入崩潰的交通運輸基礎設施實現現代化。」

2017年，在莫桑比克進行友好訪問的中國海軍和平方舟醫院船在主平台開展診療服務的同時，派出健康服務與文化聯誼分隊赴殘障人學校，為上百名殘障孩子開展診療服務和文化聯誼活動。（資料圖片）

「而且中國的貸款利率通常較低，並且償還周期較長。此外，對中國在非項目的就業情況進行的調查屢次顯示，實際上有3/4甚至更多的工人是當地人。」

而針對西方國家對中國影響力日益提高問題的擔憂，文章則批評稱，「遏制中國影響的最好方法是讓西方以比中國更好的條件提供投資，信貸和援助。但是由於種種原因，這沒有發生。」「我們應競相幫助發展中國家，而不是遏制中國提供援助的同時，我們自己的幫助又很少。 」