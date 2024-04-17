食碗面反碗底？車企員工訴買小米SU7後被辭退　網民撐「炒得啱」

小米首款電動車「小米SU7」上月正式上市，熱度持續高漲。一位網名為「大姚 Tok」的博主表示，自己是吉利控股集團旗下全新汽車機器人品牌「極越」的員工，近日，他因購買小米SU7創始版而被公司強制辭退，且未獲支付賠償金。極越方面則稱，該員工存在嚴重曠工行為，在小米SU7產品首批交付當天無故曠工前往現場提車，違反了公司的勞動紀律。



該博主在4月3日提了小米SU7創始版，並參加了小米汽車在北京亦莊工廠舉辦的首批交付儀式。他稱，自己提車5天後被極越開除，而且公司並沒有支付賠償金，開除他的理由是違反競業協議。

對此，極越方面表示，該員工是因為嚴重違反極越公司規定而被解除勞動關係。據介紹，該員工是極越社交媒體崗位的運營人員，卻以自己個人名義在全社交平台開設矩陣賬號，在長達3個月的時間內大肆宣傳友商小米SU7的產品，違反了勞動合同規定的「不從事與公司競爭業務」的條款。

另一方面，該員工在職期間無故請假，並通過編造虛假理由不到崗，存在嚴重曠工行為，違反了公司的勞動紀律。據悉，該員工還在小米SU7產品首批交付當天無故曠工前往現場提車。最後，該員工個人社交帳號中有很多影片信息的發布時間皆為工作時間，擾亂公司的工作秩序和紀律。

小米創辦人兼執行長雷軍2023年12月28日在北京出席公司首款電動車SU7發布會，並發表講話。（Reuters）

網民點睇：

貌似不是買了輛車的事

換我是老板，胖揍你一頓！

幹不掉小米還幹不掉你？

偷偷買就算了，還參加首批交付活動，會給自己的產品帶來負面影響，開除是對的

這種辭退對公司而言有啥問題啊，自己的員工吃著公司的飯叫著同行的好，換了誰是領導能受得了這樣的員工！？

吃我的碗還砸我的鍋，有點像吃裏扒外、賣主求榮類別

小米把他挖過來就是

雷軍馬上安排其入職，再高調宣傳一波，又是營銷經典一課



公開資料顯示，極越前身為集度汽車，是百度與吉利汽車在2021年1月共同成立的汽車品牌。2022年6月，公司發布了首款概念車「ROBO-01」。2023 年8月，集度汽車更名為極越，ROBO-01也變成了「極越 01」。然而，去年10月底正式上市後，極越 01的銷量並不佳，近半年內累計銷量僅2300餘輛。