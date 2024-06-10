四川女5年前購8萬鑽戒　珠寶店拒兌現回收承諾：缺重要國際證書

據內媒《大風新聞》近日報道，四川的趙女士5年前購買了一枚價值約8萬元（人民幣，下同）的鑽戒，當時店家承諾五年後可回收，但現在卻稱缺失了關鍵的國際鑑定證書無法回收，目前民警正組織調解。



對此律師表示，交易時店方是否交付了國際證書並不重要，關鍵是店方事後單方提出的證書、標籤、票據齊全才符合回收標準的規則能否成立。



購鑽戒五年後要求店家回收被拒

6月8日，四川成都的趙女士對內媒《大風新聞》記者稱，她於2019年在成都溫江區東大街一家珠寶店購買了三個鑽戒，當時店家承認5年之後可以回收，而趙女士提供的發票上的確寫有一條「5年回購價76187」的備註，她還表示，倘若不是店家承諾會在五年之後回收，她根本不會購買該鑽戒。

但如今店家只願回收價錢便宜的兩個，而拒絕回收其中價值約8萬元的那一個鑽戒，並稱該鑽戒缺少了一份證書。

發票上備註有「5年回購價76187」。（大風新聞）

店長指缺少證書不符合回收標準

成都溫江區涉事珠寶店的店長回應指，並非是故意刁難趙女士，而是因為並不符合回收標準。店長稱，當年珠寶店交付給趙女士的是NGTC國檢證書與GIA國際證書兩份證書。而如今趙女士卻只出示了NGTC國檢證書，自然不可以回收。且GIA國際證書是鑽石鑲嵌前尚為裸石時做的鑑定，一旦丟失便無法在國內補辦。

「5年後如果說符合我們回收流程的話，是可以退的，但得符合我們回收的標準，就是證書、標籤、票據都要是齊全的，她現在是缺了GIA國際證書。」店長還表示，趙女士當年與親屬同行到店，她的親戚購買了9萬元的鑽戒，因「證書、標籤、票據全部都齊全」，所以目前已成功辦理了回收事宜。

趙女士報警後民警到珠寶店核查。（大風新聞）

律師：消費者購買前應盡量與商家簽訂合同

陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善表示，雖然雙方對於買鑽時店方是否交付了GIA國際證書這一問題各執一詞，但這並非事件的重點，關鍵是店方事後單方提出的證書、標籤、票據齊全才符合回收標準的規則能否成立。

趙良善續表示，倘若店方在售賣時曾明確告知趙女士回收標準，那麽趙女士就會重視購買時店方是否交付了GIA國際證書或是注重保存該證書。倘若店方如果未履行此告知義務，事後又要求趙女士交回該證書，便有刁難消費者之嫌。消費者在購買涉及回收的商品，應盡量與商家簽訂書面合同，明確約定回收的具體條件。