廣州男子疑監守自盜遭掟落樓亡　傳女疑犯曾獲2017年亞姐廣東亞軍

廣州越秀區日前有一名男子被發現墮樓身亡，警方指是某服裝店女老闆許某懷疑員工黃某監守自盜，聯同男友等5名男子前往質問期間出事。目前許某等6人已被刑事拘留。 警方未有交代黃某墮樓的具體原因，僅稱其「符合高墮死亡特徵」。但有網上消息指，黃某是被許某等人圍毆後再掟落樓，引發大批民眾圍堵派出所抗議，要求徹查。消息更稱許某全名許靜，是「深圳熹薇服飾有限公司」的總經理，曾於2017年贏得亞洲小姐選舉廣東賽區亞軍。

目擊者稱黃某身上有多處瘀傷，生前明顯曾遭毆打。（微博）

黃某家屬圍堵派出所抗議，要求警方徹查案件。（微博）

據警方通報，事發周日（16日）下午5時許，越秀區大同坊商貿大廈北座對出的行人路有男子被發現墮樓身亡。經初步調查，32歲的許某懷疑其員工20歲的黃某盜竊店鋪倉庫內衣服，該倉庫位於大同坊9樓。通報提到，許某與其41歲的男友劉某及另外4名男子，在事發前一同來到倉庫質問黃某，「期間，黃某從9樓陽台處（露台）墮樓」。

惟網上消息指，黃某是該服裝店的倉務員及搬運工人，他與另外兩名同事被懷疑監守自盜。許某得知後遂帶同男友及一眾「打手」到場，質問及圍毆黃某等人長達兩小時，最後更將黃某從9樓掟落樓。有目擊者聲稱，黃某被發現時身上有多處瘀傷，明顯生前曾遭人毆打。黃某家屬亦認為，黃某墮樓前身受重傷，根本無法站立，不可能跨越露台的護欄再墮樓。

許靜曾贏得亞洲小姐廣東賽區亞軍。（微博）

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對於許某的身份，網上消息指其全名為許靜，是「深圳熹薇服飾有限公司」的總經理，曾於2017年贏得亞洲小姐選舉廣東賽區亞軍。有消息稱許靜在廣東很有勢力，並指其因家鄉在東北地區黑龍江，故有「東北女魔頭」的外號；而許靜的男友則被指是內地著名連鎖酒吧「本色酒吧」的股東。

（綜合報道）