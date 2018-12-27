防住戶轉租　北京公租房12萬居民需要「刷臉」出入

為防住戶轉租，設置於北京市內公租房的人臉識別系統近日已正式運作，部份住戶更開始需要「刷臉」進出社區和樓房，預計北京12萬居民將需要「刷臉」住公屋。

預計北京12萬公屋居民將需要「刷臉」出入。（視覺中國/資料圖片）

據北京市保障性住房建設投資中心指，目前的人臉識別系統數據庫中已經採集了逾10萬條公屋租戶及其同住人的臉部訊息及資料。這套人臉識別系統亦讓每個出入社區的人士都有跡可循，在拒絕陌生人私自訪問的同時，亦為小區配備訪客登記系統，以確保訪客的資料可以追溯。

據北京市住建委《關於進一步加強公共租賃住房轉租、轉借行為監督管理工作的通知》早前的相關要求，已納入北京市保障房建設計劃的公租房項目應全面採用人臉識別、智能門鎖等技術，通過人臉識別等技術措施與門禁系統的結合，將非承租家庭人員阻擋在小區出入口或者樓宇門禁外。保障房中心信息中心主任單振宇指，此舉「在保障小區住戶安全的同時，最大限度杜絕轉租轉借事件的發生」。

據了解，作為北京最重要的公屋持有主體，北京市保障房中心持有的公房項目達76個，房源共計逾10萬套，截至2018年11月底，已經投入營運的公屋項目達到57個，可配租房源共計逾6.4萬套，已入住家庭總數超過5萬戶，涉及逾12萬居民。

（中新網）