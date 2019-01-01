【羅生門】濟南男扶老人被指肇事　老人家屬：怎麼別人不幫呢？

內地又有民眾因扶老人而捲入紛爭。上周三（12月26日），山東濟南一名騎單車老人摔倒在地，騎電單車路過的張姓男子便撥打了急救電話，豈料老人清醒後一口咬定是張男將其撞倒。 張男百口莫辯，駕駛證和電單車目前遭到警方扣查。老人家屬亦指男子是肇事者，認為他之所以幫忙，就是因為他肇事，否則「怎麼別人不幫（老人）呢？」

濟南男子扶起路邊倒地不起的老人，卻被老人及其家屬反指為肇事者。圖為騎單車倒地的老人。（網上圖片）

張男表示，自己事發當日騎電單車在路上正常行駛，路過事發路段時，看到有一位騎單車的老人倒地，於是他停下車撥打了急救電話。張男為存證拍攝影片，記錄了當時的現場情況，片中有一位女士對張男稱，「我給你證明，我看見他，是他自己歪倒的。」

張男稱，當時有交警趕到現場處理，檢查了自己的車輛，然而正當他要離開時，老人卻突然說是被他撞倒，於是他只好把駕駛證和其他信息留給交警，電單車也遭到扣留。

在張男拍攝的另一段影片中，家屬方面則稱老人還在醫院中，要和張男一起到醫院看看老人說的是不是他。家屬稱他們都是合格、守法的公民，否認在訛詐張男，「誰訛，怎麼還訛你，那別人怎麼不好心呢。」

警方指男子撞人 輿論眾說紛紜

內地近年頻發幫助摔倒老人卻惹火上身的事件，衝擊社會信任。不少網民看完影片都難掩憂慮和憤懣，認為「好心當成驢肝肺」「躲得遠遠的好處多」，更有人告誡「現在扶老人，沒有百把幾十萬現金，不要輕易扶。萬一中招了，害自己全家。」

不過濟南警方今天（1月1日）發布最新通報指出，經調查取證、對兩車痕跡檢驗鑑定，初步查明該事故是張男駕駛的電單車超車時將單車刮擦，令到馬姓老人受傷，事故正在進一步處理中。由於事件反轉太迅速，輿論亦發生翻轉，有網民表示「這人撞人了還想賴！」「錯怪老人了」，但有網民仍追問「監控呢？攝像頭別又壞了」「坐等再次反轉吧，難道旁邊要作證的是胡說八道？」

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