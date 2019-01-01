荷蘭收藏家稱願歸還福建肉身佛像　村民促盡快兌現承諾

福建大田縣陽春村普照堂的章公祖師肉身坐佛像於早年被盜，福建村民早前為此在荷蘭阿姆斯特丹地方法院向荷蘭收藏家奧斯卡‧范奧維利姆興起訴訟。范奧維利姆近日則表示願意通過協商談判，促成佛像早日回到村民手中。 村民則表示希望范奧維利姆盡快兌現承諾，否則將堅持訴訟。

章公祖師肉身坐佛像被盜前一直在普照堂被供奉。（網上圖片）

上月12日，荷蘭阿姆斯特丹地方法院以「不清楚中國的村民委員會是否有權提起法律訴求」為由，駁回福建村民向范奧維利姆追討章公祖師像的起訴。范奧維利姆則堅稱他已不再持有佛像，且拒絕透露目前持有佛像的「第三方」身份，同時又表示「第三方」也願意歸還佛像。他說會促成佛像持有者達成可操作的協議，讓佛像盡快回到中國，但是他沒有說明「可操作的協議」具體所指。

陽春村普照堂文物保護協會會長、陽春村前任村支書林開望則表示，所有村民都熱切期待佛像早日回歸故里。他同時指出，范奧維利姆早在2015年就聲稱願意歸還佛像，但隨後又說要歸還給與之毫無關係的機構，還提出多項無關條件和巨額補償要求，讓村民非常失望。村民希望范奧維利姆這次盡快兌現承諾，不要提出無理要求，否則將堅持上訴不放棄。

佛像於1995年被盜 2015年現身於匈牙利

據了解，章公祖師肉身坐佛像在福建省三明市大田縣陽春村和東埔村共同擁有的普照堂被供奉上千年。據村民介紹，章公祖師於北宋年間圓寂後，被鍍金塑成佛像，因真身的四肢和身首俱全，因而稱為「六全祖師」。

佛像於1995年12月被盜，至2015年3月佛像在匈牙利自然科學博物館展出時，被村民確認就是被盜佛像。在此後村民與范奧維利姆的歸還談判中，雙方未能達成一致協議。2015年底和2016年11月，村民先後在福建省和荷蘭提起追索訴訟。

（綜合報道）