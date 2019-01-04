歌曲《中國夢》在習近平執政舊地河北正定首發　侯德健譜曲

據內媒《中新網》周三（2日）報道，《中國夢》歌曲首發儀式去年12月31日在河北正定中學舉行。這首歌由蔣開儒作詞，知名音樂人侯德健譜曲，岳曉峰策劃出品。 「中國夢」正式提出於2012年11月29日，是中共十八大以來習近平所提出的重要指導思想和重要執政理念。值得注意是，河北正定是習近平曾經執政的地方。

2017年4月，《中国梦》作曲者侯德健在北京指導歌手錄製該歌曲。（奧一網）

據報道，中宣部新聞宣傳局原副局長武家奉、正定縣原副縣長何玉、《中國夢》詞作者蔣開儒等人出席了首發儀式，但曲作者侯德健並未出席。正定中學近8000名在校師生通過現場直播觀看了全程活動。

首發儀式上，蔣開儒進行了題為《新時代，中國夢．我的夢》的主題演講。隨後《中國夢》歌曲首發儀式正式啟動。據悉，歌曲從發起、創作到推廣、傳播，前前後後歷經近3年時間，在創作團隊的精細打磨後終於與觀眾見面。

旅英歌劇女高音歌唱家王蓓蓓現場演唱了交響樂版《中國夢》，新銳歌手張梓淇和河北正定中學學生代表薛斯琪演唱了通俗版《中國夢》。主辦方希望透過學生代表的演唱，能讓這首歌在年輕學生一代中唱響，代代傳承。

值得一提是，作曲者侯德健1956年出生於台灣高雄縣，他於台灣當局戒嚴期間的1983年，為尋找音樂創作的源泉而違抗禁令隻身前往大陸，又因積極參與1989年的六四事件而被大陸驅逐出境。不過侯德健2006年得以返回北京居住，並於2011年在北京鳥巢體育館演唱代表作《龍的傳人》。

《中國夢》歌詞：