中超「惡人」秦升踢倒巴西外援致骨折　踩腳背、踢斷鼻樑舊帳被翻

在3月3日（周日）河南建業對大連一方的中超比賽中，為河南建業取得入球的巴西外援多拉多（Henrique Dourado）被大連一方的球員秦升踢倒，導致脛骨骨折，恐怕賽季就此告終。 內媒《大河報》今日（4日）則刊文盤點秦升屢次踢傷對手的事件，更指「秦升的危險動作都有毀掉別人職業生涯的風險」，又稱「這起震驚足壇的骨折慘劇，應當成為中國足壇『秦升們』的警示，不僅關乎中超的聲譽，更關乎球員寶貴的職業生涯」。

河南建業的巴西外援多拉多被大連一方的球員秦升踢倒受傷。（視覺中國）

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有內地球迷整理大連一方全場犯規片段，其中有關秦升踢倒多拉多的片段位於2:25 - 3:12：

報道稱，受傷的多拉多是前巴甲金靴得主。多拉多離場時的情況極不樂觀，在被抬上救護車前，他流著淚搖頭，神情痛苦。從X光片來看，他的脛骨骨折。河南建業主帥王寶山在賽後透露：「新來的外援在第一場比賽就嚴重受傷，肯定是骨折了。接下來的比賽對我們很困難，傷筋動骨怎麼也要一百天，他肯定會長時間缺陣。」

秦升在賽後趕往醫院看望多拉多，並表達歉意。秦升表示：「真不是故意的，動作也不是朝傷人去的，非常抱歉。」多拉多則說：「這種傷病在足球場上是正常的，我會很快忘記這件事，不會記在心上。」

內地球迷中廣為流傳著「東戴琳，西柯釗，南秦升，北周挺」這「中超四大惡人」，內媒《大河報》的報道稱，防守凶狠、性格火暴、行為莽撞是秦升最顯著的標籤，他職業生涯也伴隨著不斷的黃牌，一直備受爭議。

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屢造成對手受傷 曾被罰停賽半年

報道指，秦升或無意或惡意造成對手受傷已屢見不鮮。2013年，其時在廣州恆大效力的秦升就曾一腳把貴州人和外援梅斯連莫域（Zlatan Muslimović，內地譯穆斯利莫維奇）的鼻子踢致骨折，後者鼻樑骨斷成了5塊；2017年，其時效力於上海申花的秦升在防守天津外援韋素（Axel Laurent Angel Lambert Witsel，內地譯維特賽爾）時，突然故意狠踩後者的腳背，主裁判當時直接向秦升出示紅牌，中國足協為此開出重磅罰單，對秦升罰款12萬人民幣、罰停賽半年之久，國家體育總局更點名批評秦升。

報道形容，秦升的危險動作都有毀掉別人職業生涯的風險。此次秦升造成多拉多的重傷雖有偶然因素，秦升也說自己並非故意，但他這種「踢球不收腳」的慣性思維，釀成慘劇是遲早的事。

（綜合報道）