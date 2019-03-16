【無影腳傳人？】佛山男伸腳踩蚊踢爛電梯門　困𨋢兼遭索償維修費

「佛山無影腳」傳人現身？在佛山南海區，一名男子乘搭升降機見到有蚊飛過，伸腳想將它踩死時，竟誤將𨋢門一擊踢爆，造成困𨋢之餘，還被物業管理公司索償維修費。

佛山男伸腳踩蚊，竟一擊踢爛電梯門。（影片截圖）

事件發生於本月13日上午，南海羅村一名男子和兒子一同乘搭電梯落樓。在電梯門關閉後，男子發現有蚊子在飛動，之後蚊子還停在電梯門上。

為了將蚊子打死，男子伸腳踢在電梯門上。沒想到竟一擊將電梯門踢爆，導致兩人困𨋢。最終物業管理人員趕來，將男子和其兒子救出，並向其索賠電梯的維修費用。

從閉路電視片段所見，男子一擊將電梯門踢爆後，似乎也相當詫異。他在事後表示自己覺得很委屈，當時只是輕輕地踢了一腳，懷疑電梯門的螺絲早已脫落。物業管理公司則認為，事主是否故意踢門、當時有沒有用力，看閉路電視片段難以得知。到底是他「腳法太重」還是電梯有質量問題，目前則仍在調查中。

事件在網上曝光後引起不少人討論，多人認為電梯有問題，亦有網民笑言事主是「佛山無影腳」傳人、電梯「碰瓷」：