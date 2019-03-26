【考古大發現】距今約2500年歷史　江蘇春秋土墩墓出土一整罐雞蛋

江蘇省考古研究所周日（24日）在溧陽市上興鎮的一個土墩墓墓穴中，發現有一個裝滿雞蛋的陶罐，是當地至今最完整的土墩墓禽蛋陪葬品。 該土墩墓建成於西周至春秋中晚期之間，距今已有約2500年歷史，墓穴主人可能是家族中有較地位的人，陪葬品相當齊全，會放置雞蛋相信是希望在死後的世界不會要捱餓。

該土墩墓直徑達40米，高達7.4米，共有38個墓穴。（電視畫面）

據了解，土墩墓是江南地區獨特的葬俗文化，死者被放在平地或是石床上再堆起封土。當封土愈堆愈高、愈堆愈大時，則有可能整個土墩墓是家族共同墓地。今次發現的土墩墓，被當地人稱為「子午墩」，直徑達40米，高達7.4米，共有38個墓穴。

發現雞蛋的第11號墓穴，還有出土諸如印紋硬陶的罐及釜、原始青瓷的盅及瓿、泥質灰陶的三足盤等48件文物，可見儲存器、炊器、盛食器俱全。研究所所長林留根認為，墓穴主人應在家族中有較高地位，故死後獲族人用全套的存貯器、炊器和盛食器陪葬。

今次發現的土墩墓，被當地人稱為「子午墩」，共有38個墓穴。（電視畫面）

該批有2500年歷史的雞蛋與現代的雞蛋差不多大，蛋殼呈微青色，有可能是被野外撿拾的野雞蛋，亦有可能是自家飼養的家雞蛋。蛋內物質基本已被分解，但由於蛋殼是鈣質，故得以保存至今。但考古人員推測，蛋黃和雞白都是有機物質，不排除在保存條件良好的情況下仍然會有殘留，目前已被放進恒溫恒濕的保存櫃中，等待進一步的鑑定與化驗。

（中國江蘇網）