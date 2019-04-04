洛陽警方出動300人掃黃　 搗破兩大高級會所　拘捕140餘人

近日，河南洛陽兩間高級會所因涉及色情活動，而被警方掃蕩，引發社會關注。據了解，洛陽警方為此次掃黃行動，調用了近300名警力，連夜對兩間涉黃場所進行查處，共控制140餘人。

圖為洛陽新豪會場址。（截取網絡）

據早前報道，內媒《新京報》接獲爆料，指出河南洛陽一家名為「新豪會」的會所要求女員工學習色情表演，提供「特殊」服務。為此，內媒記者假扮了消費者，於3月26日晚上暗訪了新豪會，以及當地另一家高級娛樂場所。

「一踏入新豪會，可發現內場的工作人員都身著古代服飾。」據一現場工作人員介紹，因為臨近洛陽一年一度的牡丹花會，從三月開始，都會主打唐裝主題。

待消費者包廂坐定後，便有工作人員招呼「姑娘」進來，開始一些大尺度的色情遊戲。一個多小時後，有領班向消費者表示，如果額外付1000元（人民幣，下同），可提供「特殊服務」，過夜則需1500元。

至於內媒暗訪的另一家娛樂場所，為洛陽欣源國際酒店四樓的王宮音樂會所（下稱欣源KTV）。欣源KTV的朱經理透露，KTV與酒店都在同一個樓，如果有相中的姑娘，可以直接帶上樓。

4月2日，內媒將河南洛陽這兩家娛樂會所暗藏「春色」一事，進行大幅報道。不久，洛陽警方當天立即動用了周邊警力300人，對兩間涉黃場所進行查封，共控制了140餘人。據了解，洛陽市公安局已成立專案組，對此事進行調查中。

（新京報）