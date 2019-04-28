男子誤信黃牛黨坐錯大巴　兩度搶司機軚盤被判監一年

一名由江蘇到上海工作的男子，因為誤會了黃牛黨而上錯長途汽車，當得知大巴的終點站並不是自己想去的目的地後，竟兩度拉拽駕駛員手中的方向盤，致使行駛中的車輛失控，所幸當時沒有人員傷亡。 4月28日，上海市靜安區人民法院公開審理了該案，易某犯以危險方法危害公共安全罪，被判處有期徒刑一年。

男子的目的地是上海南站，卻被黃牛黨「老點」上了一個到海長途汽車客運總站的巴士。（網上圖片）

2019年2月27日，男子易某在江蘇溧陽市長途汽車站準備買車票去上海，突然一名女黃牛黨攔住他，問他去哪裏。易某表明目的地是上海南站之後，女黃牛黨就說馬上開車了，並着易某跟着她走了四五百米，又在路邊等了約10分鐘，一輛長途汽車來了。女黃牛黨和易某一起上車，並向易某收了60元後就下車離開了。

易某乘坐這趟長途汽車從溧陽到了上海。還沒到終點站，易某告訴司機要去上海南站，但遭到對方拒絕，而長途汽車的目的地，是位於靜安區的上海長途汽車客運總站二樓下客點。

姓易的男子在巴士行駛期間，兩次企圖搶司機軚盤。(片段截圖)

兩次強搶軚盤致大巴失控

司機描述，車到站後，其他乘客都下車，但一名乘客並堅持要去上海南站。司機向他解釋了，大巴有規定行車路線，不能隨意更改線路，無法去上海南站，但這名乘客依舊不肯下車。

大巴司機其後將汽車駛入地下停車庫泊車，當他駕車至交通路總站地下車庫入口附近時，易某突然拉拽司機手中的方向盤，致使車輛當場短暫失控。，司機被迫採取了緊急制動措施，把車剎停。停下之後，易某就鬆手了。司機再度開車行駛，易某突然又來搶方向盤，致使車輛再次失控。司機只得再次將車停下，並撥打110報警，警員其後到場將易某帶走。

根據地圖顯示，上海長途汽車客運總站距離上海南站約16公里，車程20分鐘。(google map)

自稱心急出事 事後感後悔

易某交代稱，自己一開始被黃牛騙了，知道這輛車是不去南站後，心裏着急才做出過激的危險的事情，對自己的行為感到後悔。檢察機關最終以危險方法危害公共安全罪追究易某的刑事責任，提起公訴。

靜安法院公開審理該案並當庭作出判決，考慮到易某在駕駛員報警後留在現場等待公安機關到來，且易某認罪態度較好，法庭決定將易某判處有期徒刑一年。

（澎湃新聞）