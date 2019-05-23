四川一副縣長威脅女幹部發生關係被舉報　當地紀委介入調查

四川成都一名姓孟的官員懷疑脅逼副處級女官員發生性關係，而被對方舉報，更大曝孟姓官員長期賭博、嫖妓。 成華區紀委監委已於近日收到了相關舉報，目前正在調查核實。

網絡流傳懷疑是涉事官員與女幹部前夫的對話。（網上圖片）

5月20日，網上有網友舉報，自稱是成都市某單位姓謝的副處級幹部，她舉報現任成都市成華區建設路金融商務總部發展促進中心姓孟的副主任，指他於2018年1月3日在成都市高新區一間酒店強行和自己發生了性關係，並通過欺騙的方式長期保持不正當性關係。舉報者又提到，今年4月底發現懷孕後，孟某某卻說不能出面和她結婚，但可以通過第三人和謝某結婚，自己當叔叔。此外，謝某在網絡上還舉報稱，孟某某存在嫖娼和賭博等違紀違法行為。

在據稱是孟某某與謝某前夫的對話截圖顯示，孟某某承認與謝某有性關係，但否認強姦，又指事前並不知謝某與前夫只是假離婚。

內地記者曾聯繫據稱是孟某某的手機號碼，但接聽者否認是本人。而孟某某工作的成都市成華區建設路金融商務總部發展促進中心辦公室主任則表示不了解相關情況。5月21日下午，成華區區委宣傳部相關負責人表示，紀委已收到相關舉報材料，正在對相關情況進行調查。據了解，孟某某目前正在四川省丹巴縣掛職擔任副縣長。

（上游新聞）