【劇迷注意】《九州縹緲錄》臨門甩腳　傳受《封神演義》改編所累

古裝劇《九州縹緲錄》6月3日在開播十幾分鐘突然宣布撤下，引起猜測。 有業內人士分析，《九州縹緲錄》是受另一古裝劇《封神演義》的影而被撤下，原因是《封神演義》的改編「太隨意」，例如楊戩和蘇妲己談戀愛，可能引起「不良影響」。

由劉昊然、宋祖兒主演的電視劇《九州縹緲錄》原定於6月3日晚10點浙江衛視開播，並在兩個視頻網站跟播。就在臨開播十幾分鐘突然宣布撤檔，浙江衛視只好重播了旗下綜藝《奔跑吧》。內地傳媒嘗試聯系相關人員，對方表示也不清楚具體原因。《九州縹緲錄》改編自江南同名小說，以虛擬的「九州」為背景，講述主角呂歸塵、姬野、羽然等人在群雄並立的時代中，成長和崛起的故事。

湖南衛視的《封神演義》亦被腰斬，暫時停播。(網上圖片)

兩套劇同涉起義劇情

值得注意的是，同時被叫停的還有王麗坤、羅晉、鄧倫主演的《封神演義》，這部65集的電視劇4月8日開播，原本已接近尾聲，但由於被叫停，所以沒有播放大結局，引起了很大的反響。一個網站版權負責人透露，《封神演義》被叫停早有預兆，主要原因是對傳統神話作品修改太隨意，甚至讓楊戩和蘇妲己談戀愛、哮天犬是女性並喜歡楊戩等，給觀眾帶來非正向的引導。而《九州縹緲錄》本身沒有問題，應是受到《封神演義》波及。有消息指，《九州縹緲錄》可能會放在6月11播放，《封神演義》則被湖南衛視強制收官，餘下12集剪成2集播出。

不過另有網民猜測，《九州缥缈录》被禁，是因為涉及有起義的情節，而無獨有偶，《封神演义》亦講述商紂王無道被周武王起義討代的故事。

（綜合報道）