截癱女孩參加古箏比賽：幼時學舞受傷致殘　父全程舉琴令評委落淚

近日，一名15歲截癱女孩參加古箏比賽的照片在內地網絡熱傳，照片中女孩的父親用絲帶將女兒綁在椅子上，一直舉着古箏琴身，這一幕令舞台一側的奶奶、台下的評委都禁不住落淚。

王文卓在比賽中表演時，父親一直為他托着琴身。（網上圖片）

7月6日陝西的一場古箏大賽，參賽曲目3人齊奏《洞庭新歌》開始前，一位父親抱着女兒上台，他輕輕地把女兒放在椅子上，用絲帶把女兒固定好，然後扶着古箏琴架的腿，讓古箏停在女兒夠得着的高度，調整好這一切後，演奏才開始。

演奏期間，父親一直在女兒旁邊扶着琴架的腿，而女孩的奶奶則站在舞台一則的石柱後淚如雨下。報道指，這一幕震撼到現場的觀眾，評委老師紛紛流下熱淚。女孩和隊友流暢地彈完比賽曲目，表現優秀，最後獲得特等勵志獎和優秀演奏獎。

王文卓演奏時，舞台一側的奶奶痛哭流涕。（華商網）

克服困難學到古箏6級

據介紹，這名女孩是來自山西河津僧樓鎮的王文卓，今年15歲。她6歲開始學習舞蹈，卻在一次下腰練習時傷害到脊髓，造成高位截癱，無法再站立。

2017年8月，王文卓的媽媽帶她到古箏培訓中心，說孩子沒辦法上學，想學古箏。古箏老師聽後感動地收下王文卓，得知王文卓家裏很困難，不僅免除了她的學費，還送了她一部古箏。雖然王文卓彈琴時與琴身的距離很難協調，但她學習特別刻苦，如今已學到古箏6級。

西安音樂學院上周六（6日）在微博發出王文卓演奏的照片後感動許多網民。西安市青少年宮主任毛復平向內媒透露，如果王文卓願意，該青少年宮願意為其學習專業課程給予支持和幫助。

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