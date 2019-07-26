【小官巨貪】廣州花都前政協主席判刑13年　曾假扮已逃外國避追捕

廣東佛山中院日前一審宣判「百名紅通人員」之一的廣州花都區前政協主席王雁威，王雁威被以受賄罪判處有期徒刑13年，並處罰500萬元（人民幣．下同），對違法所得的一切財物及孳息予以追繳、沒收，上繳國庫。 值得一提是，王雁威被追捕的過程頗為曲折，他曾製造已經逃出國外的假象，幸最終都被專案組確定實相，在國內將其緝捕歸案。

經法院審理查明，王雁威於1996年至2013年期間，利用職務之便為他人在工程承攬等方面提供幫助，單獨或夥同妻子、女兒等人收受他人財物，共計摺合超過3571萬元。

王雁威受賄超過3500萬元，被法院判處有期徒刑13年。（網上圖片）

王雁威於2013年6月畏罪潛逃失蹤，隨後就被中國政府通過國際刑警發表紅色通緝令。及至2016年6月12日，廣州市追逃辦成功將王雁威緝捕歸案。

據月初出版的《中國紀檢監察》雜誌刊文《誓追窮寇記》介紹，王雁威潛逃後故布疑陣，撰寫一封要求辭職出國治病的信件，讓朋友寄給外國的朋友，然後再轉寄回國，製造已經出逃國外的假象。但事實上，王雁威與妻子一直駕車在國內四處躲藏。

專案組仔細梳理出入境記錄、認真分析王雁威的海外關係後，最終確定其未有出境，在國內將其緝捕歸案。

（綜合報道）