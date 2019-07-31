河南警方拘16名涉黑惡團夥成員　主犯自稱「少林寺武僧總教頭」

河南偃師警方近日偵辦一起涉黑惡犯罪團夥案件，團夥成員涉嫌聚眾鬥毆、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪活動，共拘捕16人，其中主犯釋永旭曾創辦少林寺禪武學院，並自稱「嵩山少林寺第三十三代高僧、曾任武僧總教頭」，引發外界對「僧人涉黑」的關注。 對此，少林寺30日回應稱，釋永旭出家後曾在少林寺經營小賣部，不能將其稱為法師，又強調涉案人員除釋永旭外，再無少林寺僧人。

釋永旭自稱是少林寺高僧，並精通各功法。（網上圖片）

根據警方的公告，當地擬定於8月1日上午9時30分，在偃師市召開「釋永旭涉黑惡犯罪團夥主要成員公開指認現場揭發檢舉動員大會」，屆時將押解犯罪嫌疑人公開指認犯罪現場。

公開報道中，釋永旭俗名王雲生，河南鄧州人，出生於1969年，曾以「偃師市政協委員、偃師佛教協會副會長」名義出席活動。此外，釋永旭曾創辦少林寺禪武學院，並自稱「嵩山少林寺第三十三代高僧、精通各種功法、曾任武僧總教頭」。

河南嵩山少林寺工作人員隨即回應稱，釋永旭確實曾在少林寺待過一段時間，出家後曾在少林寺經營小賣部，但不能將其稱為法師，又指上個世紀90年代，釋永旭就已離開少林寺，當時寺院沒有僧人跟著釋永旭一同離開。

（綜合報道）