【腳趾不保】男孩不慎撞跌麥當勞圓枱　4歲女童慘遭砸傷要截肢

近日在廣東東莞，一名4歲女童在麥當勞店內意外被圓枱砸傷腳趾，送醫診斷為腳趾骨折，最終需要截肢。

監控片段顯示，事發前有三張圓枱都是相鄰靠得比較近。（影片截圖）

綜合內媒報道，據受傷女童的家長黃女士透露，事發在8月1日中午，她帶着女兒童童和女兒同學到當地麥當勞餐廳就餐。在找好座位之後，黃女士讓兩名女孩坐在座位上，然後自己到前台點餐，未料突然聽到女兒一聲大叫，隨即返回座位查看，發現女兒被砸傷，其右腳腳趾已經血肉模糊。

黃女士立即把女兒送到醫院救治，但醫生診斷結果得出，童童右腳第三個腳趾頭，因為骨折嚴重，需要截肢處理。

男孩（左上）玩耍期間不慎撞跌中間的圓枱，圓枱向女童（黃色圈內）一遍傾斜。（影片截圖）

為了解事情的真相，黃女士其後到餐廳翻查監控片段，始發現是鄰桌一名男孩在玩耍期間不慎撞跌一張圓枱，圓枱立即倒向一側，剛好砸在女兒的腳上。黃女士認為，當時被撞跌的圓枱完全未被螺絲固定，這才可能導致了意外的發生。令愛女腳趾不保。

涉事店長其後回應稱，涉事的圓枱的確沒固定住，確實存在安全隱患，現已撤走，同時表示店方願為童童受傷負責。隨後，麥當勞也在官方微博發文稱，關於東莞富民餐廳的意外事故深感抱歉。餐廳已向顧客致以誠摯的道歉，並已獲得顧客諒解。

據悉，受傷女童已經出院，目前女童家長、店方及男童家長三方仍在協商賠償問題。

（梨視頻）