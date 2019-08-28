山西「最狠校規」中學：發現手機就銷毀　女生頭髮不得超21cm

8月25日，山西省範亭中學官方網站發布的一條《範亭中學嚴禁學生帶手機進校園動真格》消息，其中提及的「不允許學生帶手機進校園，一經發現立即摔壞或拋入水桶，同時不允許學生穿奇裝異服，髮辮不得超過21cm，一經發現，立即勸其剪短」成為網絡上爭議焦點。

學生的手機被丟入水桶銷毀。（紅星新聞）

據學校官方網站報道，8月25日下午，按照學校安排，學校在校門口設置安檢通道，各班班主任手握金屬探測儀，對學生的背包、行李進行檢查，發現手機便丟入水桶內銷毀。截至當天下午6點，學校共銷毀2部手機，勒令200餘位女生剪短頭髮。

此事經傳媒報道後在網上引起爭議。該中學老師此前接受採訪稱，銷毀手機主要目的是杜絕學生帶手機進校，剪髮是讓學生不要過於注重打扮，是校長的提議。

校方昨日（27日）下午4點多在官網發布範亭中學校長賈福民對此事的最新回應，指銷毀手機前與學生家長簽訂協議書，讓家長知道和支持這一行動。而銷毀一部手機可以震懾多人，只有校方強硬，違規學生才會退卻。

文章稱，只要學生返校就會被查是否攜帶手機，每個年級有一個通道，放置3個安檢門，再購置多部金屬探測儀，要求生活班主任在學生宿舍櫃子裏、床鋪下等地方搜查。下一步還將加大力度，只要發現，一概銷毀，概不退還。

有網民讚同校方做法，認為「治校從嚴，教學有方」，亦有人認為學校管理方式粗暴，侵犯人權：

－建議全國實行

－校風正成績優！支持！

－這是在培養奴才，同教育目的「培養全面自由發展的人」完全背離！

－這個協議可以自願簽嗎

（綜合報道）