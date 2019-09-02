換取比特幣獲利2萬元　粵18歲黑客盜上億條個人信息出售被公訴

廣東省一名18歲高中三年級男學生利用自己研發的黑客軟件盜取了約1億條個人信息，並在境外網站上以換取比特幣的方式出售。早前他因涉嫌侵犯公民個人信息罪被捕，近日被提起公訴。

劉男盜取了1億條個人信息，並在境外網站上以換取比特幣的方式出售。（資料圖片）

報道指，劉姓男學生被捕後交代，他自學撰寫程式技術，又瀏覽境外網站「取經」。從2017年下半年開始，他在各大論壇看到查詢網絡用戶個人信息的方法，並對此產生興趣。不出一個月，他就編寫出了一款軟件，可輕鬆獲取網站用戶帳號和對應手機號碼。

以個人信息換取比特幣 獲利2萬元

2018年7月左右，劉男又編寫出一款能夠批量獲取信息的軟件。將該軟件接口與一個網站對接，便能成功獲取該網站的用戶帳號以及對應手機號碼。他還專門在境外租用10多台伺服器支持操作。僅一個月時間，他就獲取了約1億條公民個人信息，並建立了數據庫。

此後，劉男還編寫了「信息查詢」程式，將數據庫通過微信、QQ等以月租查詢形式向他人兜售。他通過翻牆軟件在境外網絡以比特幣為交易貨幣，販賣數據庫長達兩個月，共獲利約2萬元人民幣。

原計劃建立數據帝國 進行實時定位

劉男在供述中更表示，按照設想，他計劃對數據庫中上億條個人信息進行整理，進而獲取用戶名、手機號碼對應的真實姓名、家庭地址等公民個人信息，利用技術手段實現實時定位，從而建立起一個強大的「數據帝國」。

江蘇省無錫市惠山區人民檢察院近日已對劉男提起公訴。辦案檢察官表示，該案數據總量大，非法獲取公民個人信息精準，暴露出了一些網絡平台在管理用戶信息上存在明顯的安全問題。

（《上游新聞》）