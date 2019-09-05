狗隻傷人不時發生　上海擬推「養狗信用積分制」　研發智能項圈

上海市公安局表示，因應不時發生的養狗爭端和傷人事件，目前正考慮推動養狗「信用積分制」，並引入「智慧項圈」技術。

上海市新聞辦周三（3日）召開記者會，由市公安局在會上介紹「上海依託智慧公安賦能，助力社會治理能力現代化」有關情況。市公安局指揮部主任呂耀東表示，上海目前依舊出現遛狗不牽繩、隨地便溺、烈性犬傷人事件，目前正透過智慧公安賦能，聯合農委等多部門，推動養犬信用積分制度，加大處罰力度，並研究開發「智慧項圈」。

他指出，公安機關作為上海的法定養犬管理職能部門，將持續嚴管。今年已完成養犬登記17.58萬張，補登記3萬多張，違法處罰4000多宗，收容流浪犬隻1.2萬隻。

內地遛狗不牽繩情況普遍。（視覺中國）

呂耀東介紹，「智慧項圈」不僅能有效推動市民依法養狗登記，還能幫助狗隻走失後的尋回。提升狗隻登記服務的「含金量」，還包括提供免費的第三方保險等服務，增強犬證的吸引力。

上海市副市長、市公安局局長龔道安亦在會上補充道，目前上海「養犬管理條例」有一明顯漏洞，若高速公路出現貓妨礙交通，沒辦法處罰，因為條例「管狗不管貓」。他建議改為「寵物管理條例」，「這樣一來，萬一有獅子、老虎跑出來，警方前往處置才有所本。」