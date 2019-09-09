拒付330港元「貼士」　中國遊客一家遭印尼海關拒絕入境

據內媒中國青年網報道，近年來，中國遊客被印尼海關工作人員索要「貼士」的事情屢見不鮮。近日內地男子劉先生就因未按要求，為其4名家人每人支付15萬印尼盾（約82港元）的「貼士」（合共約330港元），最終一家被拒絕入境。

報道指，8月24日，在新加坡工作的劉先生與家人原定前往印尼巴淡島渡假，當日順利過關的劉先生發現，同行的父母、姐姐與外甥在過關時被攔下，並被工作人員送入一間辦公室內。兩名身著便服的海關人員告訴劉先生，雖然印尼對中國護照免簽，但其家人的新加坡旅遊簽證很快就要到期，只要劉先生的家人每人支付15萬印尼盾，便可通關。

劉先生表示，當時工作人員身著便服而且未佩戴任何證件，他面對無理要求，當場表示拒絕。劉先生解釋，「只要是在簽證的有效期內（家人有效期至8月29日），自己的家人便可憑藉新加坡旅遊簽證多次入境」。他又先後出示往返旅程船票及酒店預訂資料，以及之後從新加坡飛回中國的機票，但工作人員最終仍拒絕其一家通關。

為抵此中國遊客遭公職人員索要「貼士」，中國外交部領事保護中心製作雙語卡片並在機場發放。（中國青年網）

因為事發突然，激憤之下，劉先生一家人並未選擇向中國駐印尼大使館求助。中國駐印尼大使館則表示，中國公民若遭遇印尼海關工作人員索賄，應堅決抵制並第一時間聯繫領事館申請領事保護。此外，報道指，中國外交部領事保護中心製作了雙語卡片，在印尼主要機場發放，如中國遊客遭公職人員索要「貼士」，可出示卡片拒絕。

（中國青年網）