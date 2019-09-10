國家文物局：流失日本多年的曾伯克父青銅組器重回祖國

今天（10日）上午，國家文物局召開新聞發佈會，正式對外發布消息稱：流失日本多年的「曾伯克父」青銅組器，被成功追索，重新回到祖國。

「曾伯克父」青銅組器回國後，國家文物局組織國家鑒定委員會和相關領域專家學者，開展了系統的鑒定研究和科技檢測，「曾伯克父」青銅組器被整體認定為國家一級文物。這組青銅器是湖北隨州地區春秋早期曾國高等級貴族墓葬出土文物，經過銹蝕產物分析與銹蝕層性狀的觀察等，可判斷其為近年來被盜掘出土。

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整組青銅器鼎、簋（音同「鬼」）、盨（音同「須」）、壺、甗（音同「演」）、霝（音同「靈」）器類同現，品類豐富，鑄造精緻、保存完整，均有銘文，多達330字，藴含著豐富的歷史與文化資訊，「曾伯克父」器物群為目前考古發現所未見，對於研究春秋時期歷史文化、曾國宗法世系以及青銅器斷代與鑄造工藝具有重要的學術價值。

國家文物局關強副局長表示，曾伯克父青銅組器，是我國近年來在國際文物市場成功制止非法交易、實施跨國追索的價值最高的一批迴歸文物。文物的成功回歸，是文物部門與公安機關、駐外使館通力協作，選取最優追索工作方案共同努力的結果；是中國依據相關國際公約，在日本政府的配合協助下，實現的流失日本文物的回歸，為國際流失文物追索返還領域貢獻了新的實踐案例。

（央視新聞）