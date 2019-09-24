參觀鑒真東渡古蹟「順手」偷走文物　江蘇男子遭罰1500元

在江蘇張家港，入選「2018年度全國十大考古新發現」的黃泗浦遺址，是唐代鑒真和尚第六次東渡的起航處。 去年年底，張家港警方接報獲悉有人在遺址發掘處偷走文物。根據報警人的指認，警方在現場抓獲一名丁姓男子，並在他停放在遺址附近的私家車內查獲了一個瓷瓶。 近日，當地檢察院以涉嫌盜竊罪對丁男提起公訴，考慮到丁男歸案後自願認罪認罰，且相關損失已挽回。法院最終判處其罰金1500元（人民幣．下同）。

黃泗浦遺址是鑒真和尚第六次東渡的起航處，入選「2018年度全國十大考古新發現」。（網上圖片）

綜合內媒報道，早前經過江蘇警方偵查，確認丁男是張家港當地人，自小痴迷各類古玩，對各地古蹟的訊息也頗為關注。他某天在瀏覽網上論壇時，無意間獲知黃泗浦遺址正在發掘的消息，十分高興，於是連夜做足功課，翌日中午便驅車趕去一探究竟。

丁男當日到達遺址現場入口時，觀察到發掘工地上的工作人員都陸續去了午膳。丁男見狀，繞路直接進入了遺址1號大棚內，隨後發現有兩副已經發掘出來的古代棺材正放置在棚底地上，他快步走近，探頭想去細看，並伸出手打算摸一下棺木材質。恰好一名工作人員路過，及時喝止了他的行為。

當時這名工作人員向丁男耐心說明，目前遺址還處於發掘階段，因此是半封閉的，來人參觀可以，但只能在遺址上方四周的小路上看，不能進入工作現場，更不能去觸碰現場的任何東西，因為所有東西都屬於保護文物。丁男點頭表示明白，也信誓旦旦地答應了工作人員所叮囑的話，並順從地離開1號大棚，去規定允許的地點參觀。

被丁男盜走的宋代韓瓶。（張家港市檢察院供圖）

丁男後來沿路走近遺址2號大棚一條正在抽水的古河道時，遠遠看到河道上面有一座古式方橋，露出的河床上還有一些殘破的瓷片。他其後在河床中心位置發現了一個完整的瓷瓶正斜躺著陷在河泥中，周邊是破碎的瓦罐以及一個頭骨。由於當時放眼所及的河床上，只有這一個瓷瓶是完整的，丁大斌好奇心愈盛，上前扒開河泥，將瓷瓶取出，仔細端詳起來。

當時的瓷瓶內外都是淤泥，幾番擦拭都未能看清楚上面的圖案，丁男突然萌生了將這個瓷瓶佔為己有、回去慢慢研究的念頭。於是，他環顧了一下四周，趁著無人，拿起瓷瓶便跑，後直接將瓷瓶放到了自己停放在遺址外面停車場的汽車。

為了深入了解這個瓷瓶的歷史價值，丁男並沒有直接離開，而是意猶未盡地回到遺址現場，與用完午膳回來的工作人員們閒聊，想要多了解一點黃泗浦遺址的歷史以及所偷瓷瓶的相關情況。而就在聊天期間，有工作人員發現河道中心那個唯一完整的瓷瓶不見了。他們看著這個求知慾旺盛、不停追問遺址相關信息的丁男，工作人員開始起疑，並質問是不是他拿走了那個瓷瓶。丁男因為心虛，禁不住盤問便開始支支吾吾，工作人員隨即報警。

男子在發掘現場盜走文物前翻動痕跡。（張家港市檢察院供圖）

報道稱，經鑒定，丁男「順手」偷走的瓷瓶是宋代韓瓶，屬於一般文物，實際價值只有800元。但由於這個剛發掘出來的瓷瓶還沒來得及進行出土位置定位、拍照等考古發掘程序，因此丁男的行為已經對發掘現場原貌造成了不可挽回的破壞。而根據中國刑法和相關司法解釋規定，盜竊一般文物的，應當認定為「數額較大」。當地法院最終以盜竊罪判處丁男罰金1500元。

（檢察日報）