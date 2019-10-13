雲南18歲女大學生溺亡　生前疑遭兩男掌摑非禮　警指「醉酒自殺」

10月12日，雲南昆明一名網民發消息稱，其18歲女兒於9月9日凌晨溺亡，溺水前曾在酒吧內遭人暴力對待和非禮，但當地警方卻指女生「醉酒自殺」。 事情曝光後，引起廣泛關注。官方亦宣布成立工作組核查事件。

雲南18歲女大學生李心草，今年9月溺亡。（網上圖片）

微博名為「李心草媽媽」的網民發帖稱，她是李心草的母親陳美蓮，女兒今年18歲，是昆明理工大學大二學生。9月9日凌晨，她收到警方消息稱，李心草在盤龍江「醉酒溺水」，兩日後的9月11日，女兒的遺體被打撈上岸。

陳美蓮在帖文中表示，她找到女兒在溺水前在酒吧的監控錄像，看到女兒和室友，還有兩名男子在一起，李心草疑被猥褻以及被暴力對待，發現女兒的死因另有隱情。

監控影片顯示，9月9日深夜，一間酒吧內，一名女生被一名黑衣男子按倒在椅子上。隨後另外一男一女出現在畫面中，捉住女生的雙手交談。監控畫面中，女生被黑衣男子2度掌摑，可聽到被打女生的哭聲。而片中被打的女生，疑是自殺女生李心草。

看完監控影片後，陳美蓮表示，對於警方做出「醉酒自殺」的結論難以令人信服。

陳美蓮在貼文中質疑當地公安機關一直表現出消極被動和不負責任的態度，「不積極打撈搜救、不認真調查取證、不及時驗屍查疑、不立案偵查」，就憑空做出「醉酒自殺」的結論。

當地警方：已成立工作組核查

陳美蓮表示，她已經等待了一個多月，每天都去派出所等消息，但總是失望而歸。因此她才選擇在微博上發聲。

隨着事件的曝光，雲南省昆明市公安局盤龍區分局發佈通報稱，已成立工作組對此事進行核查。盤龍區分局分管宣傳的工作人員表示，關於李心草是否確認死亡以及死因都正在核查中，核查清楚後將會進一步進行通報。