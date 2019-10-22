【有片】江門詠春大師挑戰搏擊高手　苦撐74秒一腳被KO暈倒

「我要打10個！」電影《葉問》中，師承佛山詠春的葉問所說的這句話，激起許多影迷模仿。 不過，廣東江門市上周六（19日）舉辦的一場比武賽中，詠春大師丁浩只堅持74秒就被搏擊選手一脚KO，當場倒地昏迷不醒。

詠春大師丁浩（中）出場。（影片截圖）

在這場「崇武英雄世界自由搏擊對抗賽」上，安排了一場「傳統與搏擊對抗」的賽事，由詠春拳大師余昌華的大弟子丁浩出戰，對抗來自江春鵬雄獅拳館的搏擊高手阿虎，丁浩在賽前曾表示，這次來參賽是想證明傳統武術詠春的實戰能力。

比賽開始後，阿虎攻勢相當猛烈，不斷朝穿黑衣的丁浩出招，用腳連擊數次，接著一記高掃擊中對手頭部，丁浩當場暈倒在場上，一共只在擂台上堅持74秒，稍後丁浩甦醒過來，余昌華還大喊「沒事，丁浩還能打」，但比賽已成定局，由阿虎獲勝。

不少網民看過比賽片段後紛紛熱議，表示從丁浩上場開始，就發覺其身材不夠好，較為臃腫而缺乏肌肉，「沒有好的體能和力量做基礎，再好的拳術都是花拳繡腿」，還有一些網民調侃「要不要讓甄子丹上」。

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敗後師傅力挺：他還能打

對於丁浩才1分多鐘就宣告敗陣，其師傅余昌華表示，丁浩只是輸給賽事主辦方的規則，「其實丁浩還是有能力繼續比賽的，只是賽事方不讓打了。」又指丁浩的失利主因是比賽壓力大，「有包袱，執行之前的預定戰術沒到位，但丁浩有望再次重返擂台，為傳武詠春正名。」

值得一提是，阿虎當晚有兩場對戰，首場先對上太極選手宋德財，只花50秒就KO；休息一陣後又上場對戰丁浩，而丁浩體重更比145磅的阿虎要重26磅。

2017年4月，MMA拳手徐曉冬「秒殺」太極拳師雷雷，自稱為「格鬥打假第一人」。（余俊亮攝）

內地「格鬥狂人」徐曉冬於2017年，在20秒內迅速KO「雷公太極」創始人雷雷而名噪一時，彼時起，傳統功夫與現代格鬥的較量就成為熱話，太極門人發起的一次次挑戰亦都鎩羽而歸。

2018年，自稱是詠春拳實戰派代表的丁浩向徐曉冬發起挑戰，雖然丁浩一開始先出招，但在後幾回合中幾乎都在弱勢，只能承受攻擊，不過裁判就判定兩人打成平手。

有學者指出，中國武術的訓練方式不習慣加入技擊的環節，導致習武者不知搏擊。此外，長期以來中國武術界因某種利益，使得大量未參透格鬥技巧和武術真諦的拳師隨著傳統文化復興粉墨登場，加上一些難以考證是否存在的傳統武師，被商業包裝成民族主義產物。

（綜合報道）