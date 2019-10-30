當當網李國慶夫婦反目成意外「營銷」　APP下載量增近6倍

內地電商平台當當網創辦人李國慶夫婦反目。李國慶斥妻子俞渝「逼宮」，他被迫離開，又斥其「變態」、「精神病患者」；俞渝則指李國慶私生活混亂，是「同性戀」、「有梅毒」。 不過，李國慶夫婦卻成為了當當網的意外「營銷」。在事件發生後，其手機APP的下載量增近6倍，網絡搜索量亦大增。

內地電商平台當當網創辦人李國慶夫婦反目，近期成為網民熱話。（網上圖片）

紀錄百度搜索量的「百度指數」數據顯示，過去四個月，關鍵詞「當當」的搜索指數約在1萬多左右。但在10月24日，即李國慶夫婦互罵當日，搜索指數卻達到58700。

兩周之前的10月10日，搜索指數也達到32580。當日，李國慶接受傳媒採訪，稱妻子俞渝「逼宮」，令他被迫離開，談及此事他怒而「摔杯」。

紀錄百度搜索量的「百度指數」數據顯示，李國慶夫婦反目刺激當當網的搜索量。（百度指數）

APP的下載量更能體現其「營銷效果」。據內媒「鋅財經」報道，從24日到27日，當當APP的下載量分別達到37467、55293、65762、60107次。值得一提的是，這一數字在10月24之前僅僅為10000次左右。

在李國慶、俞渝在微博上對罵之際，當當官方微博亦趁機「抽水」，發文寫道「本店無狗血，只有書香。走過路過，不要錯過『店慶開門紅』促銷」。而這條微博無論是點讚量、評論量還是轉發量，都達到近來新高。

隔空互罵「同性戀」、「變態」

1999年，李國慶和妻子俞渝共同創辦當當網，2019年2月20日李國慶宣布離開。10月初，李國慶在接受採訪時，稱妻子俞渝「逼宮」，他被迫離開，談及此事他怒而摔杯。

10月23日晚，現任當當網董事長兼CEO的俞渝發聲反擊，稱李國慶是同性戀，患有梅毒，且手握病歷、化驗單，以及用俞渝攜程賬號開放記錄；又批評他對兒子不管不顧，其哥哥吸毒、嫖娼，六進六出監獄等。

隨即，李國慶在微信中回應，稱俞渝的指控是「狗急跳牆，工作撕逼虛構事實，私生活更是意淫。變態，精神病患者。我為兒子忍了23年」，又說他「明搶暗奪、污衊、女權」。