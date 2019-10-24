當當網創始人夫婦反目：俞渝指李國慶「同性戀」　李反批俞精神病

1999年，李國慶和妻子俞渝共同創辦了當當網，2019年2月20日李國慶宣布離開。7個多月後，李國慶在訪談中稱俞渝「逼宮」，控訴俞渝的手段。 日前，俞渝在微信朋友圈曝料，稱李國慶私生活混亂，「同性戀」、「有梅毒」，而李國慶則否認，反稱對方是精神病患者。

當當創始人李國慶稍早前在接受採訪時，稱妻子俞渝「逼宮」，他被迫離開，談及此事他怒而摔杯。

10月23日晚，現任當當網董事長兼CEO的俞渝發聲反擊。署名「Peggy」的俞渝在微信朋友圈給李國慶留言時稱，李國慶從家中拿走1.3億元人民幣，這其中有俞渝和其父母的存款；李國慶是同性戀，患有梅毒，且手握病歷、化驗單，以及用俞渝攜程賬號開放記錄；李國慶對兒子不管不顧；李國慶哥哥吸毒、嫖娼，六進六出監獄等。

當當創始人李國慶。（網絡圖片）

隨即，李國慶亦在微信中回應，稱俞渝的指控是「狗急跳牆，工作撕逼虛構事實，私生活更是意淫。變態，精神病患者。我為兒子忍了23年」。

李國慶隨後稱，與妻子俞渝早在2019年7月就已向法院申請離婚，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚；他還指控俞渝試圖轉移共同資產，「俞渝明搶暗奪、污衊、女權」。

成立於1999年的當當網以銷售圖書、音像製品為主，兼具發展小家電、玩具、網路遊戲點卡等多種日用品的銷售，曾於2010年在美國紐交所上市，後於2016進行私有化退市，當時市值為5.3億美元。2017年，傳海航集團收購當當網，但因自身陷入困境，該計劃流產。

李國慶曾多次發表爭議言論，早前曾在京東創始人劉強東性侵案後發表「婚外性無害」觀點，遭到包括官媒《中國婦女報》在內的主流輿論的批評，後發聲致歉。