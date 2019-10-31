解放軍新式迷彩服「星空迷彩」　國慶閱兵亮相後將陸續配發全軍

國防部周四（31日）舉行例行記者會，新聞發言人吳謙大校透露，解放軍研製設計的新式迷彩服已於早前的國慶閱兵上亮相，下一步將按計劃陸續配發全軍部隊。

據了解，新式迷彩服名的正式名稱是「星空迷彩」，花型顏色均為全新設計，分為林地、荒漠、叢林、城市、沙漠共五種，能夠適應國內外不同的地形地貌。星空迷彩是中國完全自主研發，與美國、俄羅斯等國家的迷彩相異，款式獨一無二，是一款全新的軍服。

星空迷彩引入不易識別的微小數碼格，圖案更細膩，遠視或近視都有很強的迷惑性。（視覺中國）

與舊款迷彩服相比，星空迷彩更具有許多特點，例如引入不易識別的微小數碼格，圖案更細膩，遠視或近視都有很強的迷惑性，且配套的頭盔、戰術手套、作戰背心都會選用同款顏色，即使是軍靴也有改進，隱蔽性更好。

此外，星空迷彩以通用迷彩取代軍種迷彩，不再按各軍種劃分，以前是陸軍使用林地迷彩、荒漠迷彩，海軍使用海洋迷彩，空軍使用城市迷彩，火箭軍使用叢林迷彩，如今是按實際地形劃分，直接按作戰時需求，不但能減輕後勤負擔，還能有力保障未來全軍的全疆域立體攻防作戰。

星空迷彩以通用迷彩取代軍種迷彩，不再按各軍種劃分。（視覺中國）

吳謙亦指，為適應國防和軍隊改革要求，更好滿足部隊戰備訓練需要，解放軍以「07式迷彩服」為基礎彩服為基礎，對服裝顏色、樣式、面料和標誌服飾等進行優化完善，由此研制設計新式迷彩服。

（綜合報道）