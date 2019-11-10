海南警截獲血腥待宰貓車：逾300隻擠在狹小籠子　32隻途中死亡

撰文：姜庚宇
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海南省海岸警察總隊日前截獲一批非法運輸待宰貓隻，狹小的籠子裏共有307隻貓，其中32隻因為身體狀況在運輸途中已死亡，其餘的275隻貓隨後安置在海南省小動物保護協會，經過醫療檢疫後，交由社會愛心人士寄養。
逾300隻貓擠在狹小籠子內，被運送到海南待屠宰。（海口網）
據悉，這些貓原本是被運往海南一處屠宰場，在運輸過程中，因為被擠壓在狹小的籠子裏，整體狀態都不是很好，大部份的貓都處在非常驚恐的狀態當中，傷病的貓已受到妥善的治療。目前海口市各大寵物醫院也紛紛伸出援手，積極救治病情較重的貓，但仍有少數貓還未脫離危險期。
海口京西寵物醫院醫師表示，經臨床觀察發現，送來醫院的貓體表有外傷，並嚴重脫水，精神狀態都不太好。通過檢查發現，許多貓感染冠狀病毒，可能有生命危險。
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事件引起不少網民聲討，同時亦有人持不同意見：
「我們已經過了飢不擇食的年代了，是時候把朋友和食物分開了。」
「我的心都要碎了 看看自己家裏領養的貓咪 真的掉了眼淚 太慘了」
「居然會有人吃這麼傲嬌可愛的動物，怎麼那麼殘忍」
「如果哪天有專門養肉貓基地，提供檢疫合格證明也可以。」
「貓不能吃的嗎？不過要合法」
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9日上午，小動物保護協會門外集聚許多市民，他們早早前來排隊，希望能給這些貓隻提供幫助。民眾的善舉令不少網民感動：
「希望領養的人好好養牠們，好人一生平安。」
「大家都是小天使！」
「我也想養！可惜在學校。」
「為海南警方點贊，為海南小動物保護者點贊，你們功德無量。」
（綜合報道）