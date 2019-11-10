海南警截獲血腥待宰貓車：逾300隻擠在狹小籠子　32隻途中死亡

海南省海岸警察總隊日前截獲一批非法運輸待宰貓隻，狹小的籠子裏共有307隻貓，其中32隻因為身體狀況在運輸途中已死亡，其餘的275隻貓隨後安置在海南省小動物保護協會，經過醫療檢疫後，交由社會愛心人士寄養。

逾300隻貓擠在狹小籠子內，被運送到海南待屠宰。（海口網）

據悉，這些貓原本是被運往海南一處屠宰場，在運輸過程中，因為被擠壓在狹小的籠子裏，整體狀態都不是很好，大部份的貓都處在非常驚恐的狀態當中，傷病的貓已受到妥善的治療。目前海口市各大寵物醫院也紛紛伸出援手，積極救治病情較重的貓，但仍有少數貓還未脫離危險期。

海口京西寵物醫院醫師表示，經臨床觀察發現，送來醫院的貓體表有外傷，並嚴重脫水，精神狀態都不太好。通過檢查發現，許多貓感染冠狀病毒，可能有生命危險。

事件引起不少網民聲討，同時亦有人持不同意見：

「我們已經過了飢不擇食的年代了，是時候把朋友和食物分開了。」

「我的心都要碎了 看看自己家裏領養的貓咪 真的掉了眼淚 太慘了」

「居然會有人吃這麼傲嬌可愛的動物，怎麼那麼殘忍」

「如果哪天有專門養肉貓基地，提供檢疫合格證明也可以。」

「貓不能吃的嗎？不過要合法」