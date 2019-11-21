雲南村民拒絕「脫貧」被村委會通報　堅稱自己甚麼也沒得到

雲南省昭通市鎮雄縣茶蔚村一名村民，年收入為5811.76元（人民幣，下同），超過雲南省脫貧標準3750元，但他因拒絕簽字「脫貧」，上周被村委會通報。 據通報內容顯示，經村委會會議研判，該村民年人均純收入達到脫貧標準。但當幹部通知其前往村委會簽字認可時，該村民卻自稱「甚麼都沒有得到」，並拒絕脫貧。

官方通報指，該名村民年收入近6000元，超過雲南省扶貧標準。（資料圖片）

通報指出，該村民為一名40歲的1人戶男性，為當地貧困戶。據駐村扶貧工作隊、鎮村工作組計算，該村民年純收入為5811.76元，包括務工收入3000元、低保金2568元、農資補助款243.76元，且他有安全住房、無適齡學生、有代繳醫療養老保險、飲水有保障，對照5條脫貧戶標準，該村民情況完全達標。

然而，當村委會通知村民本人簽字認可「脫貧」時，該名村民卻稱自己「甚麼也沒有得到，都是拿給那些關係好的人享受了」。村委會認為，事實上該村民享受2018年農危改拆除重建指標，補助3萬元（因不配合拆除舊房，還有2萬元未劃撥）；2018年、2019年政府每年代繳醫療保險、養老保險280元；享受A類低保一個，每月304元。

內地貧困戶脫貧需要經複雜程序。（資料圖片）

通報指出，針對該村民不配合村委工作、不知足、沒有「自強、誠信、感恩」意識，村委會決定對該案例在全村範圍內通報，希望其本人能立即糾正錯誤行為，積極配合村委工作，否則村委會將根據上級部門相關政策要求，採取「歇幫」措施，進一步嚴懲這種不良風氣。「也希望其他農戶以早日脫貧致富奔小康為榮、以爭當低保戶、貧困戶為恥，積極支持配合好村委的工作，確保我村今年順利脫貧出列」。

由於內地貧困戶脫貧需要入戶核驗、村級評議、鄉鎮審核公示等有具體認定程序和流程，貧困戶因種種原因拒絕脫貧簽字的情況，此前在各地工作中時有發生，但被通報批評的案例實屬罕見，引發網民關注。11月20日，鎮雄縣宣傳部門透露，針對該村民拒絕脫貧的具體情況，該縣相關部門還在了解中。

（新京報）