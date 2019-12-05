遭微博網民誣蔑「台獨」　北京法院一審判林心如勝訴獲賠6萬

北京星權律師事務所周三（4日）在微博發布案件播報稱，女演員林心如訴網絡用戶黃某梅名譽權糾紛案，一審勝訴。

據介紹，2016年8月至2017年10月期間，黃某梅通過新浪微博帳號「月白色的三蘇」持續公開發布上百條含有侮辱誹謗性質言辭的博文，對林心如進行人身攻擊，貶損其人格尊嚴，涉嫌侵犯林心如的名譽權。

林心如維權獲勝。（微博@林心如工作室）

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北京海澱法院經審理後認為，黃某梅發布的大量內容具有謾罵和發洩情緒的性質，並包含沒有相關事實基礎的描述，如「台獨」等，對林心如構成侮辱和誹謗。雖然黃某梅稱起因是粉絲因偶像產生的互掐（注：爭吵），但其中很多內容仍為直接針對林心如的侮辱和誹謗性質的言辭，超出正常在網絡平台公開表達意見的正常範圍。

法院最終判定，判決生效後15日內，黃某梅在《人民法院報》發布致歉聲明，就其發布涉案系列微博內容構成侵權，向林心如賠禮道歉，並賠償精神損害撫慰金及合理維權支出共計6萬元人民幣。

同日，林心如工作室官方微博也轉發了上述文章，並評論稱：「互聯網並非法外之地，對於一切惡意造謠誹謗行為，必將維權到底，法律絕不會姑息違法者。」

林心如工作室官方微博強調要維權到底。（微博）

（綜合報道）