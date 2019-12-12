內地抽查發現逾1/4空氣淨化器不合格　官方曾建議學校配置以抗霾

國家衛健委日前發布指南，建議幼稚園、中小學校、辦公室、室內健身場所等室內場所，都要配置空氣凈化器。 不過，國家市場監督管理總局同日公布的一批抽查結果，其中空氣淨化器的不合格率卻高達27.5%。

據國家衛健委發布的《空氣污染（霾）人群健康防護指南》指出，重點人群主要有三類，第一類為兒童、老人、孕婦等敏感人群；第二類為心肺疾病患者，如患有冠心病、心力衰竭、哮喘或慢性阻塞性肺疾病的病人；第三類為長期在戶外作業的人員，如交警、環衛工人、建築工人等。

指南建議幼稚園、中小學校、辦公室、室內健身場所等室內場所，都要配置空氣凈化器。（騰訊教育）

指南有針對室內外普通人群、重點人群以及重點場所，分別提出具體健康防護建議。其中在室內場所防護措施方面，指南建議幼稚園、中小學校、辦公室、室內健身場所等室內場所，配置空氣凈化器，盡量降低空氣中PM2.5的濃度。條件更佳時，更可採用新風裝置以引入新鮮空氣，防止二氧化碳濃度過高。

而在霾防護器具的使用方面，指南就標明選購符合「GB/T 18801-2015《空氣凈化器》」標準的空氣凈化器，該標準已於2016年3月1日起正式實施，明確其基本技術指標（核心參數）為「潔凈空氣量」（簡稱CADR值）及「累計凈化量」（簡稱CCM值）。簡單而言就是空氣凈化器產品的「凈化能力」和「凈化能力的持續性」。

內地霧霾嚴重，校園內都不能幸免。（騰訊教育）

至於國家市場監督管理總局公布的「關於2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況」，共抽查5468間企業所生產的5594批次產品（不涉及出口產品），並對對5447間企業生產的5573批次產品進行檢驗，共檢出687批次產品不合格，不合格發現率為12.3%。

其中抽查40間企業所生產的40批次空氣凈化器產品，共有11批次產品不合格，不合格發現率為27.5%。不合格項目包括結構、凈化能效、噪聲、凈化能效、連續騷擾電壓、潔凈空氣量等。

（綜合報道）