【辱母殺人案】于歡母親出獄　49歲頭髮全白　對兒子受罪心懷愧疚

山東「辱母殺人案」早年轟動一時。2016年4月14日，時年22歲的于歡因母親蘇銀霞遭十多名討債人以「陽具打臉」、「彈煙蒂」等方式肆意辱罵毆打和猥褻凌辱，他持水果刀反抗，最終造成1死3傷。2017年2月，于歡故意傷害罪罪成，一審被判無期徒刑。2017年6月，二審獲法院認定屬防衛過當，改判為有期徒刑5年。 蘇銀霞則因非法吸收公眾存款罪，被法院判監3年，至上周六（14日）刑滿釋放。現年49歲的她頭髮全白，在接受傳媒訪問時，坦言兒子因她獲罪，自己心懷愧疚，於心不忍。

49歲的蘇銀霞頭髮全白。（紅星新聞）

蘇銀霞表示，自己的兒子、女兒、丈夫都還在監獄裡服刑，希望先了解一下市場行情，把原來的工廠恢復過來，把之前欠的債務盡快還清，讓兒子出來之後，能有個家的感覺，日子能有希望。

蘇銀霞表示，出獄後和于歡通電話，他自言自己在監獄裡表現很好，也成長了不少，每天會看新聞，還一直在學習法律知識。她稱，等到規定的探視日，自己會去探視他，希望兒子也能早日出獄，一家人早日團聚。

蘇銀霞昔日的照片。（資料圖片）

對於于歡當年刺死自己的討債人，蘇銀霞直言她拖累了兒子，如果不是因為自己，兒子也不會殺人、坐牢。「作為母親，我心懷愧疚。我兒子這麼好的青春年華，卻在監獄裡度過，看著兒子受罪，於心不忍。」

蘇銀霞稱，自己今年49歲了，在監獄待幾年後，頭髮都全白，特別愁，不知道今後一家人的日子怎麼過，心理壓力特別大。也希望兒子不要有包袱，在監獄裡要好好表現，家裡的事他不操心，我現在已經出獄了，我會來處理。