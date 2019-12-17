「操場埋屍案」嫌犯杜少平被控六罪　率馬仔作惡多端　街坊讚孝順

湖南新晃「操場埋屍」案今年6月被披露後引發關注，該案嫌疑人杜少平被指涉嫌殺害新晃一中職工鄧世平，將其屍體埋於該校操場下16年 。 12月17日， 「操場埋屍案」在湖南懷化鶴城區人民法院公開開庭審理。據懷化中院此前公告，懷化市人民檢察院提起公訴，指控被告人杜少平犯故意殺人罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾鬥毆罪、強迫交易罪。 今年57歲的杜少平，綽號「少爺」，有受害者講述杜少平的劣跡稱：KTV的服務員因為跳槽，臉部被潑硫酸；借杜少平高利貸的人被丟到河裡；然而生活中的杜少平，卻被指和善、斯文，鄰居稱他孝順父母、疼愛孩子。

媒體調查指，杜少平1978年高中畢業，此後去讀中專，中專畢業後，被分配到新晃縣的企業工作，後來調到縣工業品貿易中心。

2019年6月，新晃縣一中職工鄧世平的屍骸從學校操場挖出。杜少平被警方確定為犯罪嫌疑人。（澎湃新聞）

2000年左右，杜少平下崗。不過，此後新晃一中要建操場跑道，杜少平順利攬下了工程。

後來有舉報材料稱，新晃一中400米跑道工程的承包價為90萬元左右，可工程還沒完工，校方就付給杜少平140多萬元。

退休教師張明（化名）透露，當年監管工程的鄧世平說，工程品質太差，他不會簽字。而工程快竣工的2003年，鄧世平「失蹤」了。鄧世平家人懷疑杜少平殺害了鄧，然而當地警方則表示，雖然杜少平有嫌疑，但一直沒有證據。

直到今年4月，新晃警方在掃黑除惡工作中抓獲杜少平、姚才林等9名犯罪嫌疑人。根據多名嫌疑人的供述，警方對鄧世平一案正式展開調查。

6月19日傍晚，一具人體遺骸從新晃一中操場的跑道下方被挖了出來，最終，死者被證實為已經失蹤16年的鄧世平。

杜少平經營的「夜郎谷」歌廳。（網絡圖片）

工商註冊信息顯示，新晃一中跑道工程竣工兩年後的2005年，杜少平開始經營「夜郎谷」歌廳，經營範圍主要是歌舞娛樂服務。

KTV附近一家商店的店員劉麗（化名）說，她一直對杜少平印象不錯，「瘦瘦高高的，說話斯文，也不擺老闆的架子，有時還主動跟我們打招呼。」而杜少平的街坊則稱他「還是有孝心，常常過來看老人。」

不過，在一些與杜少平交往較深或有利益衝突的人的眼裡，杜少平展現出另一面。

曾在夜郎谷KTV上班的服務員曹娟（化名）稱，她一輩子不會忘記杜少平的「狠」。2006年，她跳槽到另一家歌廳上班，帶走了夜郎谷KTV的一些客源。那年的一天夜裡，曹娟下班後剛走出歌廳幾百米遠，一名男子躥出來，朝她臉部潑硫酸。

杜少平被警方逮捕。（網絡圖片）

後來，潑硫酸的宋某被判刑，而杜少平安然無恙。曹娟的左臉做完植皮手術後，依然留有疤痕。

曾在新晃縣一家銀行工作的徐富江稱，2002年他在銀行的風險資產部上班，曾多次向當時經營五金店的杜少平催討貸款。有一天傍晚，他突然被3個年輕人毆打。後來有好心人提醒他，他被毆打系杜少平指使手下「小弟」幹的。

而新晃夜郎汽車客運有限公司曾經的股東李坤（化名），2013年通過朋友向杜少平借過8萬元。據其回憶，借錢的第二個月，杜少平手下的馬仔就向他討要8000元（月息10%）的利息，「我這才知道自己借的是高利貸。」李坤說，後來利息不斷翻倍，他則遭遇暴力逼債：一幫人將他丟到河裡泡冷水，又拉到杜少平面前下跪。他被逼無奈，將公司的股份轉給杜少平抵債。

新晃一中原校長、杜少平的舅舅黃炳松。（網絡圖片）

杜少平在許多同學眼裡的形象不差。杜少平的同學吳斌說：「他在同學中一直是個活躍分子，跟同學的關係不錯。」

2018年4月，在新晃一中1978屆學生畢業40周年的聚會上，杜少平表演「反串時裝秀」引得全場轟動。現場站起來用手機拍照的，有一位戴著墨鏡的老者——新晃一中原校長、杜少平的舅舅黃炳松。

2019年6月24日，已退休10年的黃炳松被新晃縣紀委監委採取留置措施，接受紀律審查和監察調查。據稱，黃炳松目前否認對杜少平殺害鄧世平一事知情，但承認在操場建設招投標不規範、預算超標的問題上負有責任。

湖南省政協副主席、懷化市委書記彭國甫表示，對鄧世平一案要深挖徹查，「不管涉及到誰，都要一查到底。」

（澎湃新聞）