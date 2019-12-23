【攬炒？】帶煤氣罐找租車公司退押金　上海網約車司機被特警制伏

手上拿着打火機，肩上扛着煤氣罐，口袋裏還放着生果刀……上海一名劉姓網約車司機因與松江區某租車公司產生糾紛，竟全副武裝前往該公司討說法，要求退還其租車押金，期間還作勢要點燃煤氣，最終被特警制伏。

據了解，劉男與租車公司的矛盾由來已久，早在兩個月前，他與該公司簽訂工作合同並交付租車押金，由公司提供車輛讓其做網約車生意。但劉男工作3天後，公司突然提出要更換汽車，而劉男以新車不如原車為由不肯更換，於是雙方產生糾紛。雙方經長時間協商一直未達成一致，最終演變為拳腳相向，劉男被打傷。經當地派出所調解，租車公司賠償劉男6000元（人民幣，下同），並口頭答應退還1萬元押金，但卻一直未退還。

劉男使用煤氣罐威脅租車公司退還押金。（上海《文匯報》）

及後，劉男三番五次上門追討押金未果。10月某日下午，他再次來到租車公司，進門就大喊要見老闆，工作人員見狀立馬上前阻止，喝令他趕緊離開。劉男見狀快步下樓，從其後車箱拿出早已準備好的煤氣罐，與打火機和生果刀一同帶入室內，打開煤氣罐閥門，揮舞打火機，威脅見不到老闆就點燃煤氣。由於漏出的煤氣滋滋作響，在場的工作人員紛紛受到驚嚇，逃離現場並報警求助。

轄區警員接報後很快趕赴現場，由於情況危急還出動特警。看到警察到來，情緒激動的劉男顯得更加暴躁不安，他一手揮舞水果刀，一手控制煤氣罐閥門，阻止旁人靠近。為安撫劉男情緒，警員與他保持安全距離，在辦公室門外與他談判，得知其訴求後，警員要求公司員工叫老闆趕到現場，同時，兩名特警在門口左右兩側做好伏擊準備。

劉男目前已被上海檢方批准逮捕。（示意圖片／視覺中國）

在警員答應會要求公司把押金退還後，劉男終於放棄抵抗，他關閉煤氣閥門，允許公司員工到他面前以手機轉帳方式退還押金。隨後警員將他誘至門口，兩名特警夾擊成功將其制伏，並立即從他的身上繳獲生果刀、打火機等危險物品。

由於劉男做法激進，對不特定多數人的生命、健康和重大公私財產安全造成嚴重威脅，涉嫌以危險方法危害公共安全罪，日前，上海松江區人民檢察院對其批准逮捕。

（上海《文匯報》）