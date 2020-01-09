霸道上司要求設計師1日做100張圖惹議　涉事旅行社老闆：好正常啫

近日微博網民都在熱議「員工被要求1天做100張設計圖」的話題，「職場霸凌」現象引起社會關注。 事緣網上流傳出部分聊天記錄截圖，曝光了深圳飛越旅行公司一位女上司與員工溝通工作任務時的「霸道行徑」。上司下令設計師每日做出100張圖供其選擇，而對方則回應稱「24小時不睡覺都做不出那麼多」，但上司卻堅持「那是你的事」，最終令員工憤怒離職。

上司要求員工「1天做100張設計圖」被質疑。（群組截圖/網絡圖片）

綜合內媒報道，事件中的女上司是飛越旅行的創始人王小琴。1月6日，她在公司群組中下達任務，要求員工根據農曆新年初一至初八的主題，即日起每日上交100張設計圖供她選用。但群組內一名設計師隨即反駁並質疑稱，「我24小時不睡覺都做不出那麼多」「每天上班時間7小時，一天100張，3分鐘出一張圖？」「我去百度（網站）下載都做不到一天100張」。

女上司則認為這名員工可以加班完成任務，於是發火說「一張都沒做就開始說做不完，提高自己的效率」「設計行業都是加班的，你不懂行嗎？」但當員工詢問「加班補休還是算提成」時，女上司卻指是員工沒完成工作，沒有正面回應對方的問題。

最終到得這名員工忍無可忍，再次駁斥上司「您覺得我能力不足，可以提前通知我辦理離職」「您覺得您現在安排的任務合理嗎？」「我不會應付去完成你們交代的任務，但也請您尊重我們的工作」。不過女上司亦始終堅持「公司的工作安排正常」。

涉事女上司王小琴是飛越旅行創始人。（網上圖片）

事件隨後在網上成為討論焦點，引起大量爭議。多數輿論認為，每日做100張設計圖是不可能完成的任務，批評這名女上司是變相要求員工離職：

「應該是年底了，故意想讓設計離職不發年終獎吧。」 「有些人誤會她是不專業，實際上不過是黑心想讓員工自己辭職罷了。」 「她在享受當老闆的快樂。」 「提出這種要求的甲方就是不懂設計，且故意的踐踏勞動者尊嚴，同時對人類的腦力產出毫無敬畏之心。」 「又想質量高又想數量多，那你錢給到位了嗎？」

報道稱，兩位涉事設計師目前已經自行離職。另據知情人士稱，因為設計師把聊天記錄傳播出去，飛越旅行要控告他侵犯名譽權。還有仍然在職的員工表示，如此荒謬的工作要求時常出現。

飛越旅行的辦公地址位於深圳市龍崗區某大廈，目前仍然正常營業。（紅星新聞）

飛越旅行的資料簡介顯示，該公司「專業承接各類大型活動/策劃/組織/接待，分享大型活動案例，提供最新的旅遊諮詢」，隸屬深圳市環亞國際旅行社有限公司。涉事的女上司王小琴則被描述為「飛越旅行掌門人」、廣東省口岸國際旅行社董事、深圳市環亞國際旅行社總經理、深圳市君邦天下文化傳媒總經理。

事件不斷發酵後，飛越旅行另一名創始人賈飛回應稱，「這件事情我覺得特別正常，因為員工做出來的圖我們不滿意嘛，3張圖、5張圖、10張圖做不來效果，那就做上100張試試看。」他還說，不管是從網上下載也好，調整版本改格式也好，「肯定是多一點我們才有選擇」。

至於員工認為工作量不合理，賈飛說，「（工作量）太大了就大家商量行與不行，幹與不幹，我覺得沒多大的事情。」他又指，員工的去留取決於員工自己，「就看員工自己怎麼想」。

（綜合報道）