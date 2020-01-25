【武漢肺炎】假消息充斥網絡騰訊推闢謠平台　多地有人造謠被拘

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地社交平台充斥大量難辨真假的消息和新聞。為此，互聯網公司騰訊專門製作了一個針對疫情消息的Fact Check網站「較真查證平台」，供網民實時追蹤。 此外，在天津、湖南長沙、河北秦皇島、廊坊、衡水、邢台、承德等地，近日有多名網民編因編造疫情謠言被拘。

騰訊的Fact Check網站「較真查證平台」收錄關於疫情的謠言新聞，供網民辨識。（網站截圖）

據觀察，「較真查證平台」主要由兩部分組成，其中一個欄目是「謠言查證」，收錄了1月18日至今的焦點新聞，分為「謠言」、「尚無定論」、「分情況」和「確有此事」等類別。另外一個欄目是「提問較真」，收錄了網民對疑似假新聞的提問。

截至25日下午17時，平台上確定為假消息的有「北京高速為防控疫情封路」、「新型冠狀病毒肺炎定名為SARI」、「鍾南山院士被傳染」、「新加坡拒絕超過116名來自武漢的旅客入境」、「武漢小湯山將停工，重新選址」、「武漢將斷網，以禁止醫務人員分享相關訊息」、「北京協和醫院有武漢肺炎患者出逃」、「武漢紅十字會醫院存在屍體無人處理情況」等等。

與此同時，多個省市的公安機關近日發布通報稱，當地有人編造疫情謠言被拘。湖南長沙警方24日通報稱， 23日下午，有網民在各微信群內陸續收到關於某屋苑有4人確診為新型冠狀病毒肺炎病例的謠言，接到警情後隨即立案調查，並將製造該謠言的周某抓獲，予以行政拘留。

天津警方通報一名女子造謠被拘。（微博）

天津警方24日也通報指，23日接到報警稱，有人在微信群中發布信息，故意誇大全國和本市新型冠狀病毒感染肺炎人數，隨後將涉案人員高某抓獲，處以行政拘留5日。

河北秦皇島、廊坊、衡水、邢台、承德市也有數名網民編造傳播新型冠狀病毒疫情謠言被行政拘留。根據警方通報，有人為推銷其孕嬰店產品編造疫情謠言，也有人道聽途說或為吸引關注在群中發布不實信息。

（綜合報道）