【武漢肺炎】調查：97%人不贊成食野味　94%人因疫情改變進食行為

研究顯示，新型冠狀病毒肺炎或與人類進食野生動物有關，引來不少要求加強立法規管的聲音。 內地有機構進行公眾對野生動物消費、貿易及修法意願的調查，10萬份問卷顯示，有97%不贊成進食野生動物，但僅有12%的受訪者了解食用及購買野生動物及其製品的相關法規。

北京大學自然保護與社會發展研究中心等機構聯合發起《公眾對野生動物消費、貿易、修法意願的調查》，調查期自1月28日至2月14日，共收回10萬多份問卷。值得一提是，受訪者中有八成學歷是是大學及以上，近四成的工作或興趣與自然保護有關，並有32%的的受訪曾經見到過進食野生動物的行為。

調查結果顯示，97%的人不贊成進食野生動物，79%的人不贊成使用野生動物製品。（中新社）

調查結果顯示，97%的人不贊成進食野生動物，79%的人不贊成使用野生動物製品，例如皮草、骨製品、藥劑等，78%的人不贊成出於商業目的人工馴養野生動物。此外，由於新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，受訪者中有11.8%曾經有野生動物消費行為，當中近94.9%的人都表明會有所改變。

另一方面，關於現行《野生動物保護法》中，對於食用和購買野生動物及其制品的相關法律規定，只有12%的人選擇非常肯定的「是」，其他的人多數是「完全沒有了解」，又或「只是聽說過一些」。

對於修改《野生動物保護法》，加強規管，有94.8的受訪者表示強烈贊成或傾向贊成，主要原因是擔心野生動物傳播病毒。至於不傾向贊成受訪者，他們的原因包括有「野味是合理的消費需求」、「擔心全面取締後轉入地下交易，監管難度更大」等。

內地不時查獲野生動物走私案。（中新社）

有聲音要求全面禁止進食及買賣野生動物，調查結果亦顯示兩者都各有96.4%及97.4%的受訪者是強烈贊成或傾向贊成。前者贊成的原因主要因為「沒有消費就沒有買賣」，反對者則顧慮「部分人工繁育非常成熟的物種不應被禁止」、「有些特種動物養殖能增加農民收入」；後者的贊成原因是現時很多野生動物制品都可以用人工材料替代，不贊成的原因一部分支持人工繁育動物用於寵物飼養和交易，希望能夠保留相關權益，同時有些野生動物具有藥用價值，希望可以酌情保留。

（綜合報道）