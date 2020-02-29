【新冠肺炎】謊稱女友確診阻登機　廣州漢涉編造散播恐怖信息被拘

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，令人聞之色變。廣州一名男子就利用這一點，打電話「舉報」正在鬧分手要回家的女友是確診患者，令其無法在白雲機場登機，更連累女友所居住酒店及相關人員都要隔離觀察及進行檢疫。

據廣州公安局通報，廣州白雲機場客服熱線在周四（27日）凌晨接獲一名男子舉報，聲稱女友是新型冠狀病毒肺炎患者，周三（26日）到廣州後暫住海珠區，近日正準備乘搭飛機飛往外地。

疫情嚴峻，各地都有嚴格的檢察疫措施。（中新社）

海珠警方大為緊張，立即在市公安局的統籌指揮下，與區相關職能部門密切聯動展開追查，迅速豁內的一間酒店找到該名女子。警方為該女子及酒店內相關人員采取隔離觀察與病毒取樣全套檢測措施。經嚴格檢測與細致篩查，該女子及酒店內相關人員均對病毒檢測呈陰性反應，亦無人有疑似症狀。

警方詢問女子的相關情況後，懷疑住在同一酒店的35歲男子劉某涉嫌謊報警情。經審查，劉某因為女友鬧分手要返回老老家，得知她已準備從從白雲機場乘機，當時正從贛州趕來的劉某為拖延時間挽留女友，就編造女友被確診的消息，打電話向機場客服熱線「舉報」。

目前，相關酒店及人員已解除隔離觀察措施，至於劉某則被海珠警方依法以涉嫌編造、故意傳播恐怖信息罪採取刑事拘留強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（綜合報道）